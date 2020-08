Jusqu’au début de 2017, il n’y avait absolument aucun doute quant à savoir qui détenait le pouvoir ultime en Formule 1: Bernard Charles Ecclestone, qui régnait sur la F1 d’une main de fer, enveloppé dans un gant de velours uniquement lorsque cela correspondait aux objectifs du petit fils aux cheveux souples de un chalutier.

De 1981 à ce jour de janvier il y a trois ans et demi, lorsque Liberty Media a achevé son acquisition des droits commerciaux de F1 et l’a démarré à l’étage avec le titre fictif de « président émérite », Ecclestone l’a dominé sur F1 grâce à un mélange unique de ruse , ruse, impitoyable, agilité mentale et compréhension unique (et prise ferme sur) du sport.

Il était clair qui était en charge lorsque la F1 est venue en visite, et c’était la règle n ° 1 de la F1. Les rois le savaient, les présidents l’avaient compris et les PDG des constructeurs automobiles lui en voulaient, quoique silencieusement. Ecclestone a plié les milliardaires à sa volonté, a incité les constructeurs automobiles à jouer sur son patch et à payer lourdement pour ce privilège, et les villes douces à bombarder les stades de vitrine utilisés une fois par an.

Donald Mackenzie, le « patron » d’Ecclestone chez CVC Capital Partners – le fonds de capital-risque qui a acquis les droits de F1 en 2006 dans le cadre d’un accord massé par Bernie – lui a donné le règne libre et Ecclestone a récompensé les investisseurs avec de gros dollars qui n’arrêtaient pas de rouler du monde entier. Les responsables de la FIA, souvent gênés par ses explosions, haletaient, haussaient les épaules, secouaient la tête, mais gardaient schtum tel était son pouvoir.

Pendant des décennies, Ecclestone a dirigé l’émission Quand Ecclestone a payé 100 millions de dollars pour régler une plainte pour corruption de 34 millions de dollars, CVC a regardé dans l’autre sens; quand il a félicité Adolf Hitler pour «faire avancer les choses», ils ont bafouillé mais n’ont guère fait plus; lorsqu’il a suggéré que les porteurs de Rolex et non les jeunes étaient le marché cible de la F1, les sponsors ont désespéré mais ont continué à dépenser pour ce sport. La F1 était incontestablement l’ensemble de jeu d’Ecclestone, et ils le savaient.

Cependant, la question du pouvoir absolu sur le plus grand bloc sportif annuel du monde s’est estompée après la prise de contrôle de Liberty. Le pouvoir peut être défini de plusieurs façons, mais finalement la question se résume à: qui détient la plus grande influence sur la F1? Exprimé différemment: quelles actions ont le potentiel de causer le plus de dégâts au sport?

L’application de cette réflexion à la F1 fournit des indications sur les powermongers actuels du sport. Ils sont également diversifiés, allant du pilote aux chefs d’équipe et / ou propriétaires, aux chefs d’entreprises automobiles et aux fournisseurs de moteurs en passant par les dirigeants de Liberty et les hauts responsables de la FIA.

Au fil des ans, divers points de vente ont publié leurs «listes de puissance F1», mais au final, un seul nom compte – on est top dog ou pas, alors pourquoi se donner la peine de classer les perdants? Il n’y a pas de degrés de puissance, car il n’y a pas de degrés de victoire. Vous avez gagné ou pas; vous avez le pouvoir ou pas.

Cela ne signifie pas, cependant, que divers prétendants au titre le plus puissant de F1 ne devraient pas être répertoriés – tout comme les listes d’inscription reflètent tous les concurrents, même s’il n’y aura finalement qu’un seul gagnant. Ainsi, nos prétendants sont classés par catégorie dans l’ordre alphabétique avec de brefs CV, l’individu le plus puissant en F1 (selon les critères de .) étant nominé, ainsi que les raisons de la sélection.

Conducteurs

Lewis Hamilton (35 ans)

Hamilton a conduit l’agenda anti-racisme de la F1. Il ne fait aucun doute que Lewis est extrêmement influent, à la fois en tant que pilote et être humain; sur et hors piste. Aucun conducteur ne commande une plus grande présence sur les réseaux sociaux, ni n’a autant d’influence sur son équipe. Prenez le pilote Mercedes tel qu’il est ou laissez-le: l’influence de Lewis sur les fans engagés, les adeptes occasionnels ou les étrangers de rang continuera après avoir raccroché son casque; son héritage s’étendra au-delà des réalisations sportives.

En fait, le pouvoir que Lewis exerce sur la grille est si grand qu’il est le seul pilote répertorié – pour le moment. Mais détient-il le pouvoir ultime d’influencer véritablement l’ensemble de la F1?

Directeurs d’équipe

Mattia Binotto (50)

Binotto est sous pression sur la forme de Ferrari Les patrons de l’équipe Ferrari exercent le pouvoir, ne serait-ce que via le nom légendaire et le veto réglementaire. Ferrari est une nouvelle, qu’elle gagne ou qu’elle perd, et sa capacité à absorber la pression détermine en fin de compte les succès de l’équipe et son influence continue. Là où autrefois le pouvoir de Ferrari était braqué à la mode par Luca Montezemolo ou impitoyablement par Sergio Marchionne, il est maintenant appliqué de manière plus discrète.

Que cette approche soit préférée par son supérieur immédiat Louis Camilleri (ci-dessous) ou soit le mode de fonctionnement préféré de Binotto n’est pas pertinent – l’opinion du paddock dit que la base de puissance de Ferrari a diminué et les perceptions sont considérées comme la réalité jusqu’à ce qu’elles soient réfutées. Les luttes actuelles de Ferrari ne l’aident pas, de sorte qu’une fois aucun chef d’équipe Ferrari ne pouvait être exclu d’une telle liste, ce n’est pas le cas sous sa forme actuelle.

En bref, la sortie de Ferrari provoquerait des ondulations majeures, mais pas d’implosion paralysante comme c’était autrefois le cas.

Toto Wolff (48)

Mercedes a connu un énorme succès sous Wolff, a remporté plus de championnats en tant que chef d’équipe que tout autre et a conduit Mercedes F1 Team à des sommets records. En outre, il détient des actions dans Williams et Aston Martin – oubliez les avoirs réels de Wolff dans ces sociétés; par association, il a des lignes internes dans leurs opérations – et manie un gros bâton en tant que fournisseur de moteurs pour deux clients, plus un troisième à partir de 2021.

Facteur d’influence sur les pilotes – il détient une part du contrat de Valtteri Bottas et a eu une influence sur la signature d’une foule de jeunes – et Toto est sans aucun doute un prétendant même s’il est peu probable qu’il remplace Carey, comme cela avait été évoqué autrefois. La question est de savoir si sa base de pouvoir s’érode, et si oui, pourquoi? Ce qui mène à la question suivante: Wolff est-il contraint par Ola Källenius (ci-dessous), qui a emménagé dans le bureau supérieur de Mercedes en mai 2019.

Propriétaires d’équipe

Dietrich Mateschitz (76)

La F1 a deux équipes et une course grâce à Mateschitz Le magnat du Red Bull possède deux équipes de F1 et un circuit à la pointe de la technologie, en plus d’exercer une influence suffisante pour persuader les autorités autrichiennes de s’inscrire à la « bulle Covid » qui a facilité le retour de la F1 en course – avec doubles en-têtes largement financés par les caisses des entreprises. De tels facteurs indiquent une puissance de feu importante et font de l’Autrichien né près du Red Bull Ring, un concurrent sérieux.

Pourtant, malgré de superbes programmes de marketing et de pilotes qui aident l’ensemble du sport, une sortie en gros n’infligerait que de légers dommages car les équipes et le circuit pourraient être vendus comme des entreprises en activité. Surtout, l’approvisionnement en moteurs est le facteur primordial, et jusqu’à ce que (quand) les deux opérations aient des partenaires moteurs garantis (ou leurs propres unités), les deux équipes Red Bull sont des indépendants participatifs avec peu de puissance globale malgré leurs succès historiques.

Cheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa (51 ans)

Le Bahreïn est président du groupe McLaren et son influence s’étend au circuit F1 de l’île. Ainsi, sa position est similaire à celle de Mateschitz, d’autant plus que son équipe est dépendante des fournisseurs de moteurs – actuellement Renault, Mercedes à partir de 2021. Le cheikh dispose d’une puissance considérable, mais pas autant que l’équipe le faisait autrefois. Une sortie de McLaren nuirait à la F1, mais pas sérieusement.

PDG de fabricants

Luca de Meo (53)

Le nouveau chef de Renault, De Meo, est apparu au Grand Prix d’Espagne Le PDG de Renault, recruté à un poste similaire chez Seat, n’a aucune expérience en F1 sur son CV, mais a été contraint de participer à la manifestation « ingénierie de photocopie » Renault contre Racing Point quelques semaines après avoir rejoint la société . Bien qu’actuellement milieu de terrain, Renault, et donc de Meo, détient plus d’influence que les équipes indépendantes en étant une équipe constructeur avec des capacités d’alimentation en moteurs.

Cependant, à moins que Renault ne renforce sa force politique en élargissant sa base d’approvisionnement en moteurs et en revenant à des méthodes gagnantes, la base de pouvoir de De Meo est la plus faible de toutes.

Louis Camilleri (65)

Le PDG de Ferrari, ancien baron du tabac et des biens de consommation, a été parachuté après la mort prématurée de Marchionne en 2018, et a pris son temps pour glisser ses pieds sous un bureau (au sens figuré) occupé par Enzo Ferrari et Montezemolo: les suprêmes powermongers, tous deux. Au cours de cette phase d’orientation, Camilleri a habité principalement sur les voitures de route et n’a jusqu’à présent montré aucune aspiration de puissance en F1, ce qui est peu susceptible de changer à moyen terme.

Ola Källenius (51)

Källenius (quatrième) a succédé à Dieter Zetsche (troisième) chez Mercedes Le Suédois sans fioritures, un mercenaire à vie qui a accédé au poste de haut niveau avec sans doute la marque automobile la plus prestigieuse du monde en mai dernier, n’est pas étranger à la F1, ayant été nommé par Mercedes à la McLaren embarque dans les années 2000 avant de passer à la tête de la division moteurs F1 de la société. «Ses» unités ont remporté des championnats en 2008/9.

L’équipe a une série de performances record sur lesquelles s’appuyer dans toute lutte, et Mercedes a fait le plus gros investissement de la F1 dans sa base de Brackley et l’usine de moteurs de Brixworth. Ajoutez une offre de moteurs à trois équipes en 2021 – avec un soutien en cas de litige – et Mercedes est fermement ancrée. En effet, de tous les PDG listés, Källenius est sans aucun doute le plus puissant.

FIA / F1

Chase Carey (66)

Carey a livré le nouvel accord Concorde de F1 Le PDG et président de F1 a effectivement remplacé Ecclestone, puis a créé un triumvirat pour le conseiller et le soutenir. Bien que nécessaire en raison de son inexpérience en F1, cette structure a affaibli son pouvoir en s’appuyant sur les autres. En outre, le vétéran de la télévision américaine semble plus à l’aise dans les cercles d’investisseurs que dans les argy-deals entre propriétaires d’équipes en conflit.

Carey exerce tranquillement son influence, et il ne fait aucun doute que l’acier intérieur se cache derrière sa luxueuse moustache, mais on a l’impression que son concert est un tremplin vers la retraite, une dernière aventure dans une illustre carrière d’entreprise. Ainsi, Chase n’a pas besoin de construire des bases de pouvoir à court terme; s’il était entré en F1 il y a dix ans, cela aurait peut-être été une autre affaire, mais pour le moment, les prix des actions à la hausse et non le pouvoir politique le soutiennent.

Jean Todt (74)

Todt a passé une décennie à la tête de la FIAM, ne vous y trompez pas: le président de la FIA pourrait facilement être l’homme le plus puissant de la F1 s’il choisissait de l’être. Indiscutablement le meilleur manager de sport automobile complet de sa génération, le Français se contente de laisser la F1 opérer de manière indépendante jusqu’à ce qu’une main ferme soit requise. Dans l’intervalle, Todt se concentre sur les autres intérêts sportifs de l’instance dirigeante ainsi que sur des activités telles que les tournées, la mobilité mondiale et la sécurité routière.

Un exemple de son style «step-in»: quand il a réalisé que diverses équipes cherchaient des avantages pendant la pause du Covid-19, il est intervenu adroitement, a stabilisé la F1 via des règlements d’urgence, puis a laissé les équipes continuer. Le résultat: le premier sport mondial à revenir à l’action, rapidement suivi par d’autres séries FIA. Les statuts de la FIA lui imposent de prendre sa retraite à la fin de 2021 et, naturellement, il est maintenant plus préoccupé par un héritage durable que par les jeux de pouvoir.

Ross Brawn (65 ans)

Les nouveaux règlements techniques de la F1 sont la priorité absolue de Brawn Figure chevronnée de la F1, Brawn n’est pas étranger aux luttes de pouvoir, ayant gagné plus d’un sur sa route (ultra-réussie). De retour d’une retraite confortable pour jouer le rôle de bras droit de Carey, Brawn est chargé de diriger la F1 vers l’avenir de manière ordonnée. Cependant, à son âge, il est peu probable qu’il se mette à la place de Carey pendant une période prolongée (voire pas du tout). Pourquoi, alors, pousser pour le pouvoir?

Greg Maffei (60 ans)

Président et PDG de Liberty Media – dont les intérêts vont bien au-delà de la F1 et comprennent une équipe de baseball, la diffusion en continu à la radio et la billetterie de concerts – Maffei est effectivement le patron de Carey, mais le laisse continuer à condition que les chiffres soient comptés. En effet, Maffei joue peu de rôle dans la F1 au quotidien, et il ne devrait pas non plus en tant que plus haut dirigeant de la société cotée. Puissant, en termes financiers.

Évaluer où réside le pouvoir

Alors, qui est actuellement l’individu le plus puissant de la F1? Un indice: seules deux entités sont mentionnées trois fois: Liberty et Mercedes. Carey et Brawn ont connu d’autres carrières et ne sont pas là pour le long terme, tandis que Maffei n’a pas d’implication régulière avec la F1, ni n’est-il un habitué du paddock. La liberté exerce une influence considérable, sans équipes, elle n’a pas d’affaires, et donc leur plonge largement. Toute série séparée le tuerait.

L’avenir de Hamilton chez Mercedes est finalement une question pour Källenius, ce qui laisse Mercedes: Hamilton exerce le pouvoir en tant que conducteur mais est redevable à celui qui paie. En d’autres termes, il est une main engagée – bien payée, mais une main avec peu ou pas d’options gagnantes en dehors de Mercedes. Cela l’affaiblit considérablement, comme indiqué la semaine dernière lorsqu’on l’interroge sur sa situation contractuelle. Avec Mercedes prévoyant de licencier au moins 10000 employés, le mot est que Källenius a mis de telles grosses transactions en suspens.

Sans aucun doute, Wolff a déjà exercé une énorme puissance de paddock comme il sied statistiquement au chef d’équipe le plus titré de l’histoire de la F1, mais ses rivaux pointent divers demi-tours – comme le retrait de Mercedes du groupe d’action de règlement du moteur Ferrari (à l’initiative de Wolff) et la nuit à propos de -le visage sur la course en Australie pendant Covid – et les allégations lui ont été imposées par Källenius. Si ce n’est pas vrai, pourquoi les chefs d’équipe se sont-ils ligués contre lui?

Ajoutez à cela la semaine dernière, après des tentatives prolongées pour inciter les équipes à retarder la signature de l’Accord Concorde et à réclamer de meilleures conditions, il a grossièrement qualifié ses pairs de «dans le cul de la Liberté» tant sa frustration était énorme. Pourtant, une semaine plus tard, il a déclaré qu’il était prêt à signer bien que le projet soit essentiellement inchangé. Au fur et à mesure que cela était écrit, des nouvelles filtraient à travers que Mercedes avait signé l’accord Concorde.

Est-ce une pure coïncidence que cela se soit produit depuis mai 2019, où Wolff avait apparemment régné librement? Ce qui nous amène au cœur du problème: Wolff laisse de plus en plus entendre qu’il pourrait prendre sa retraite à l’expiration de son contrat, mais le contrat nécessite sûrement deux signatures: la sienne et celle d’un cadre supérieur de Mercedes, à savoir Källenius?

Le mot à Stuttgart est que Källenius a ouvert des pourparlers avec des candidats potentiels, comme il est prudent dans les circonstances.

Il s’ensuit que si Hamilton est le pilote le plus puissant de F1 et Wolff son directeur d’équipe le plus puissant, l’homme qui tient leur destin entre ses mains est clairement plus puissant que l’un ou l’autre, et donc l’homme le plus puissant de la F1? Considérez l’effet sur F1 et le cours de son action (FWONK) s’il décide de ne pas prolonger le contrat pour l’un ou les deux.

En effet, considérons les effets sur la F1 d’un retrait total de Mercedes, à savoir l’approvisionnement des équipes et des moteurs. De telles décisions seraient un désastre absolu pour la F1, mais Källenius pourrait les prendre d’un coup de Montblanc. Mercedes a désormais signé l’accord Concorde, mais comme nous l’avons révélé précédemment, il existe une clause de sortie annuelle à condition qu’elle soit déclenchée le 31 mars pour la saison suivante.

