Sebastian Vettel, de Ferrari, dit qu’il n’a pas de réponse sur les raisons pour lesquelles il a tant lutté lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche, terminant un dixième loin devant son coéquipier Charles Leclerc.

Trouvant apparemment un rythme décent la dernière fois en Hongrie, où il a terminé sixième, Vettel a suivi avec son pire week-end de la saison 2020 de Formule 1 jusqu’à présent.

Dans un moment qui résume les performances de sa voiture, l’Allemand a été facilement dépassé par l’AlphaTauri de Pierre Gasly, et a manqué de points avant la défaillance tardive des pneus de Valtteri Bottas.

S’exprimant par la suite, Vettel a déclaré que si une série de perturbations vendredi et samedi n’a pas aidé sa cause, ils ne pouvaient pas expliquer complètement son manque de performance.

«Le résultat était très médiocre, mais la voiture était très difficile à conduire», a-t-il déclaré. «J’ai eu du mal à trouver de la confiance, et je ne sais pas pourquoi, nous devons donc bien regarder.

«Mais il est certain que si j’ai lutté pendant tant de tours en course et que c’était du début à la fin, il y a quelque chose qui ne va probablement pas.

«Les gens autour de moi étaient plus rapides que moi, je me suis fait dépasser. C’était très difficile… de rester sur la piste, donc ce n’était pas du tout une course difficile parce que je n’ai jamais pu attaquer – la voiture ne me permettait pas de faire ce que j’aimais.

« Alors maintenant, nous devons voir pourquoi et maintenant, évidemment, nous avons le week-end prochain afin que nous puissions essayer de faire mieux. »

Quant à la comparaison avec Leclerc, Vettel a réitéré qu’il n’y avait pas de problème évident.

«Sur le papier, les deux voitures sont assez similaires, donc ce n’est pas la configuration», a-t-il expliqué. «De plus, si vous regardez autour du tour, il n’ya pas un seul endroit où je conduis peut-être mal ou il semble y avoir un problème.

«C’est tout le tour où je perds du temps, alors nous allons y jeter un œil.»