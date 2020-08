La Formule 1 a découvert le sort de William quand il a été annoncé vendredi dernier que l’équipe avait été vendue à la relativement petite société américaine de capital-investissement Dorilton Capital.

L’accord selon Williams valorisait l’équipe à 152 millions d’euros, ce qui, après remboursement de la dette et des frais, équivaut à 112 millions d’euros.

Pour la famille Williams, c’était en surface une bonne nouvelle. D’autres soumissionnaires potentiels auraient probablement renommé l’équipe et abandonné Claire.

Dorilton possède une expertise en ingénierie, mais aucune expérience apparente dans le sport et encore moins la course automobile. C’était donc une surprise d’enterrer dans tout le bruit des relations publiques, Claire Williams a déclaré que Dorilton était: «Des gens qui comprennent le sport.»

Alors, d’où vient cette connaissance?

Pour commencer, James Mathews, propriétaire de fonds spéculatifs basé à Londres, est impliqué dans l’accord.

Dorilton a acheté Williams par l’intermédiaire d’une filiale BCE Limited, qui serait un véhicule d’investissement pour le riche James et son père David.

Mathews était un pilote de course qui a remporté le championnat britannique de Formule Renault en 1994 pour Manor Motorsport.

Donc, on ne sait pas si James a l’ambition de s’impliquer dans la gestion de l’équipe, peut-être que Claire doit commencer à travailler sur son CV après tout?

Si l’accord était sans aucun doute un vote de confiance en Williams, c’était aussi un vote de confiance dans les ambitions de Liberty Media pour le sport.

Est-ce que Dorilton a été influencé par l’évaluation de Lawrence Strolls de posséder une équipe?

Lors de son achat de Force India, M. Stroll a déclaré: «Je l’ai considéré comme une opportunité commerciale, la valeur d’un actif comme celui-ci, traité correctement et chéri au fil du temps, s’apprécie considérablement.»

Stroll a déclaré au New York Times: «Je n’avais jamais vraiment prévu de posséder une équipe, de vouloir une équipe. Mais, en termes simples, c’était une opportunité commerciale phénoménale qui s’est présentée.

Fait intéressant, Dorilton a un lien étroit avec Liberty Media et son fonctionnement interne; leur directeur juridique depuis 2018 est une Stephanie Dattilo.

Avant Dorilton Capital, Dattilo était l’avocat général de Pirelli en Amérique du Nord et aurait été impliqué dans les négociations contractuelles pour Pirelli dans le cadre de son contrat d’approvisionnement et du parrainage de titre avec Liberty Media.

Dattilo aurait été au courant des équipes de direction de Liberty Media et, lorsque Williams est apparu sur le radar, aurait pu fournir de sages conseils aux fondateurs de Dorilton, Mark Savage et Darren Fultz.

En lice pour acheter Williams, on peut supposer que c’était le sponsor Michael Latifi et le bailleur de fonds de l’équipe.

Alors, Latifi a-t-il perdu et va-t-il marcher en prenant son argent et son fils pour conclure un accord avec Gene Haas?

Eh bien, dans le cadre de la diligence raisonnable de Dorilton, des discussions auraient eu lieu entre les deux parties pour que Dorilton évalue l’engagement de Latifi.

Un accord parallèle a-t-il été conclu pour garder Latifi à bord?

Eh bien, Latif possède Sofina Foods, l’un des principaux groupes alimentaires au Canada, qui a pour objectif optimiste de devenir l’entreprise alimentaire la plus prospère au monde. Je ne sais pas si les dirigeants de Nestlé vont encore passer des nuits blanches.

Pour atteindre cet objectif, Sofina devra continuer d’acquérir des marques pour compléter son portefeuille existant des neuf qu’elle détient déjà.

Faites un pas en avant Dorilton, propriétaire de la société canadienne Island Abbey Foods, qui propose plusieurs produits au miel sous la marque Honibe.

Dorilton a-t-il accepté de vendre Island Abbey Foods à Latifi dans le but d’adoucir l’affaire (sans jeu de mots), le temps le dira?

En note de bas de page: Toto Wolff sourira après avoir encaissé 5,6 millions d’euros supplémentaires en vendant ses actions Williams restantes.

Mémorandum de Dorilton Capital à noter:

Patience: Nous préférons créer de la valeur sur le long terme en réinvestissant les flux de trésorerie tout en évitant un effet de levier excessif. Partenariat: Nous travaillons activement avec les équipes de direction existantes en reconnaissant que le succès commercial à long terme est le résultat d’un effort d’équipe. Dorilton considère que son rôle est de fournir des capitaux supplémentaires pour les acquisitions et les projets de croissance, ainsi que le soutien et l’expertise pour amener ses entreprises au niveau supérieur.Continuité: Nous travaillons en partenariat avec des entreprises dirigées par des équipes de direction solides et qui ont une histoire et une culture réussies. Nous croyons fermement que nos entreprises continuent avec les éléments qui ont fait leur succès.

Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposée» sur inthepitlane.com

Copyright © 2020 Garry Sloan

[Note: The opinions expressed on this website are those of the author’s and do not necessarily reflect the opinions or views of GrandPrix247, staff or partners. We believe in the freedom of speech within reason.]