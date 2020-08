Date publiée: 12 août 2020

Racing Point a informé la FIA qu’il contesterait la décision de déduire des points et leur infligerait une amende pour l’utilisation de conduits de frein arrière illégaux.

L’équipe connue sous le nom d’Aston Martin à partir de 2021 a été déduite de 15 points et condamnée à une amende de 400000 euros après que le processus de finalisation des conduits de frein arrière inspirés de Mercedes sur leur voiture RP20 ait été jugé en violation du règlement sportif.

Racing Point peut continuer à utiliser les conduits de frein arrière car la pièce elle-même n’est pas en infraction avec le règlement technique, mais l’équipe veut effacer son nom car elle est absolument catégorique qu’elle n’a enfreint aucune règle.

Ferrari, Renault, McLaren et Williams étaient également sur le point de protester, arguant que la punition n’était pas assez forte, mais McLaren et Williams se sont depuis retirées du processus.

Maintenant que toutes les positions de l’équipe ont été clarifiées, il semble que ce soit Racing Point contre Ferrari et Renault devant la Cour d’appel internationale.

Racing Point a exprimé son innocence une fois que la FIA a rendu son verdict initial, le propriétaire de l’équipe généralement calme, Lawrence Stroll, s’impliquant.

« Je ne parle pas souvent publiquement, mais je suis extrêmement en colère contre toute suggestion que nous ayons été sournoise ou trichée », a déclaré Stroll dans un communiqué.

«Surtout ces commentaires venant de nos concurrents.

«Je n’ai jamais trompé quoi que ce soit de ma vie. Ces accusations sont totalement inacceptables et fausses.

«Mon intégrité – et celle de mon équipe – est incontestable. Tout le monde à Racing Point a été choqué et déçu par la décision de la FIA et maintient fermement notre innocence.

«Cette équipe, sous différents noms, concourt en F1 depuis plus de 30 ans et emploie aujourd’hui 500 personnes. Nous avons toujours été un constructeur et continuerons de l’être à l’avenir.

«Tout au long de ces 30 années, cette équipe a été un outsider, frappant bien au-dessus de son poids avec un groupe fantastique de personnes.

«Entre 2016 et 2018, c’était la quatrième meilleure équipe sur la grille, fonctionnant avec le plus petit budget et marquant régulièrement des podiums.

«Sortant de l’administration, avec de la stabilité et de nouveaux investissements, la forme compétitive de cette équipe ne devrait surprendre personne. L’équipe peut enfin réaliser son potentiel et doit être célébrée pour ses excellentes performances.

