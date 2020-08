Date publiée: 22 août 2020

Racing Point n’apportera qu’une seule mise à niveau cette saison pour le Grand Prix d’Italie à Monza, alors soyez prêts à «vivre avec» le développement de leurs rivaux.

Alors que le débat autour de la RP20 de Racing Point et de ses conduits de frein continue de faire rage, ce qui est certain, c’est que leur challenger 2020 est une voiture de course très compétitive.

L’équipe occupe actuellement la 3e place du championnat des constructeurs derrière Mercedes et Red Bull, mais créer une voiture de F1 rapide basée sur la Mercedes, double vainqueur en 2019, est une chose, maintenir l’ordre en est une autre.

Racing Point n’a manifestement pas le budget dont bénéficient Mercedes et Red Bull, et le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer, a donc confirmé que l’équipe n’introduirait qu’une seule mise à niveau pour cette saison qui arrivera probablement à Monza.

Donc, si leurs rivaux développent leurs voitures à un rythme plus rapide, alors c’est juste quelque chose avec lequel Racing Point devra «vivre».

«Notre seule mise à jour sera probablement prête pour Monza», a déclaré Szafnauer par Grandpx.news.

«Si les autres continuent à se développer, ils se rapprocheront de plus en plus et seront plus rapides sur certaines pistes. Nous devrons vivre avec cela.

«Nous examinons déjà attentivement 2021.»

Le Grand Prix des États-Unis 2005 restera dans les mémoires comme l’un des événements les plus étranges de la F1, mais Jordan était là pour ramasser les morceaux… # ThrowbackThursday #TBT # F1 pic.twitter.com/aXTCOW0aEd – BWT Racing Point F1 Team (@ RacingPointF1) 20 août 2020

Racing Point pourrait bien finir par dépenser une partie de son budget en frais juridiques si la saga sur leurs conduits de frein se retrouvait devant les tribunaux.

Ferrari et Renault mènent l’appel qui exigera des sanctions plus sévères pour Racing Point que l’amende de 400 000 euros et la déduction de 15 points qu’ils ont reçus pour l’utilisation de conduits de frein illégaux inspirés de Mercedes.

Racing Point a quant à lui déposé son propre appel pour protester de son innocence.

Mais le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déjà déclaré qu’il n’y avait «aucun moyen au diable» que ce «feuilleton» aboutisse au tribunal.

«C’est relativement normal, cela fait partie de ce feuilleton qui est la Formule 1», a déclaré Horner à Channel 4, interrogé sur la manifestation en vue d’une audience devant le tribunal.

«De toute évidence, ce processus d’appel est hors-piste, je ne pense pas qu’il y ait de chances que cela aboutisse devant une cour d’appel.

«Je pense que les deux équipes se positionnent et négocient dans les coulisses, et l’appel est de troquer efficacement, que ce soit entre les équipes ou la FIA, pour arriver à une conclusion sur ce qui est autorisé et ce qui n’est pas permis et pour garder toutes les parties honnêtes.

«Je pense qu’en fin de compte, à la onzième heure, miraculeusement un accord sera conclu qui offre de la clarté.»

