Racing Point a été réprimandé pour avoir fait fonctionner à nouveau ses conduits de frein arrière contestés lors du Grand Prix du 70e anniversaire d’aujourd’hui.

Vendredi, les commissaires ont remis à l’équipe une amende de 400 000 € et une déduction de 15 points dans le championnat des constructeurs pour l’utilisation des conduits dans le Grand Prix de Styrie.

Les commissaires ont statué que les conduits sont légaux du point de vue des règlements techniques, mais n’ont pas été conçus conformément aux règlements sportifs. Par conséquent, Racing Point a été autorisé à continuer à faire fonctionner les conduits, mais recevra des réprimandes à chaque fois.

Il a donc été réprimandé pour avoir à nouveau fait fonctionner les conduits sur ses deux voitures lors de la course d’aujourd’hui.

« Les stadiers du Grand Prix du 70e anniversaire estiment qu’il est important pour le bon déroulement du sport que l’interprétation des règlements par les stadiers soit raisonnablement cohérente », ont-ils déclaré dans un communiqué. «Les stewards s’associent donc à la décision du panel spécial de stewards et intègrent ici par renvoi, leurs constatations de fait, leur raisonnement et le raisonnement derrière leur choix de sanctions.

«La présente décision doit être interprétée comme étant entièrement conforme et tirant les mêmes conclusions que le document de décision quatre (y compris le document cinq) du groupe spécial. Les commissaires sportifs concluent donc que BWT Racing Point F1 Team a enfreint l’annexe six du Règlement Sportif FIA F1 2020 et ordonnent une réprimande pour le Team, exploitant la voiture 18 et la voiture 27. »

Cinq équipes, dont Racing Point, ont soumis un avis d’intention de faire appel de la décision de vendredi contre l’équipe.

