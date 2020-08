Kimi Raikkonen s’alignera dernier sur la grille pour la deuxième fois en trois courses alors que le mauvais début d’Alfa Romeo pour la saison 2020 de F1 se poursuit à Silverstone.

La C39 a été la voiture la plus lente sur toutes les pistes que la série a visitées jusqu’à présent cette année. C’est un rapide retournement de fortune pour l’équipe qui avait la cinquième voiture la plus rapide à la fin de 2018, lorsque Raikkonen a signé pour eux.

La fortune de l’équipe cette année est étroitement liée à celle du fournisseur de groupes motopropulseurs Ferrari, dont les moteurs semblent nettement moins puissants qu’en 2019 à la suite de diverses clarifications des règles de la FIA découlant de leur enquête sur la Scuderia.

«C’est décevant d’être si loin en arrière alors que nous avons tout donné», a déclaré Raikkonen, qui s’est qualifié samedi dernier. «Mais c’est ce que c’est actuellement. Nous avons du mal en qualifications et obtenir un meilleur ou un pire tour signifie la différence entre le 16e et le 20e, ce qui n’est pas vraiment un changement.

Comme le calendrier 2020 F1 compressé laisse peu de temps pour introduire des mises à jour, Raikkonen ne s’attend pas à ce que la situation change dans un proche avenir.

«Je ne pense pas qu’il existe une solution simple à nos problèmes, ni que vous puissiez faire grand-chose en une semaine ou deux, sinon nous l’aurions déjà fait», a-t-il déclaré. «Tout ce que nous pouvons faire, c’est [race], faites de notre mieux et voyez où nous en sommes. »

Bien que Pirelli ait apporté des pneus plus tendres à la course de ce week-end, aucune des équipes ne tourne plus vite qu’elle ne l’a fait le week-end dernier. Cependant, certaines différences sont frappantes. AlphaTauri a obtenu à moins de trois centièmes de seconde de son meilleur temps au tour de la semaine dernière, tandis que Ferrari est plus d’une seconde plus lente. Les conditions plus chaudes peuvent également jouer un rôle à cet égard.

