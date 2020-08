Date publiée: 7 août 2020

Christian Horner de Red Bull a entendu à propos de la vigne que Renault pouvait faire appel du verdict rendu par la FIA sur la RP20 du Racing Point.

Même si la protestation de Renault contre la légalité de la RP20 a été couronnée de succès après que Racing Point ait été déduit de 15 points et condamné à une amende de 400000 euros, ils peuvent continuer à utiliser les conduits de frein inspirés de Mercedes car ils ne sont pas illégaux d’un point de vue technique, seulement sportif une.

Alors que tous les regards se tournent vers Racing Point pour savoir s’ils vont faire appel de la décision, Horner pense que c’est peut-être Renault qui remettra en cause la décision de la FIA.

« Il y a un gros vieux dossier qui l’accompagne », a déclaré Horner à Sky Sports F1 à la suite de la décision de la FIA sur le RP20.

«Nous devons donc analyser les implications car il s’agit d’une image bien plus large qu’un simple conduit de frein. Il s’agit de savoir comment copier et recréer une voiture?

«Si vous le pouvez, cela ouvre la voie à la question de savoir pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec AlphaTauri pour l’année prochaine? C’est donc une question beaucoup plus vaste et nous devons comprendre très clairement si cela est autorisé ou non.

«Pour moi, si nous voulons avoir des voitures de clients, faites-le simplement au-dessus de la table et vendez-leur la voiture, mais alors ils ne sont pas un constructeur et ne devraient pas avoir le temps dans la soufflerie et ils ne devraient pas non plus avoir le les avantages financiers d’être un constructeur.

«Nous avons la décision maintenant et il a besoin de plusieurs avocats pour la comprendre. Nous avons entendu dire que Renault pourrait potentiellement faire appel car ils ne pensent pas que la punition est assez draconienne – nous la suivons donc évidemment avec beaucoup d’intérêt. «

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!