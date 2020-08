Renault a réussi à percer un Grand Prix de Grande-Bretagne chaotique en 2020, émergeant avec un nombre impressionnant de points de l’autre côté.

Les pannes de pneus de Valterri Bottas et Carlos Sainz ont promu Daniel Ricciardo et Esteban Ocon respectivement P4 et P6. Un parcours de 20 points dans une bataille au milieu de terrain menée par six équipes en 2020.

Les deux pilotes ont été impliqués dans une longue bataille de course pour la septième place, finalement en tête. La paire a bien géré ses pneus dans une bataille qui a englobé à la fois McLaren au début et Lance Stroll. Sainz, comme mentionné, a été victime de la malédiction Pirelli de Silverstone en fin de course. Stroll a également connu une chute dramatique dans la seconde moitié de la course, mais a réussi à ramener le Racing Point à la maison sans un deuxième arrêt.

Les deux conducteurs étaient impliqués avec des affichages plutôt discutables des normes de conduite; Ricciardo a failli être surpris par un Grosjean en retard, Ocon a failli entrer en collision avec Stroll.

Les deux pilotes ont enregistré leurs meilleurs résultats en F1 depuis leurs précédents Grands Prix d’Italie; Daniel en 2019, Esteban en 2018. Ricciardo n’était qu’à 1,1 seconde de son premier podium sous les couleurs de Renault après avoir chassé un Charles Leclerc en difficulté.

«C’était une course folle à la fin, et c’est vraiment cool de prendre la quatrième place. Nous avons pris un bon départ, sommes passés à la sixième place et nous avons montré un rythme décent. dit Ricciardo.

L’Australien a poursuivi: «La course a vraiment pris vie et c’était vraiment bien. Nous avons eu un peu de rythme à la fin et j’ai pu avoir Lando et puis Carlos a eu un problème. J’ai vu Charles [Leclerc] se rapprocher et peut-être qu’avec quelques tours de plus nous aurions pu avoir un podium! Nous avons une autre chance la semaine prochaine. Nous avons été aidés par un peu de chaos, mais nous étions définitivement dans le top six des voitures aujourd’hui et c’est agréable. »

Le directeur de l’équipe Cyril Abiteboul était également impressionné: «C’était un très bon résultat du point de vue de l’équipe et l’un de nos plus forts depuis notre retour en Formule 1. C’est particulièrement bon ici à Silverstone, un temple du championnat de Formule 1 et l’un des courses à domicile pour l’équipe.

Abiteboul a mentionné que la configuration de Silverstone avait « confirmé les forces et les faiblesses de la voiture ». Une plus grande attention doit être accordée aux virages à grande vitesse, un domaine où Renault perd la plupart de son temps face à ses rivaux directs.

Comme prévu, Renault a également déposé une autre réclamation contre la légalité du Racing Point RP20; il s’agit notamment des conduits de frein. On s’attend à ce que les protestations et les démentis se poursuivent jusqu’à ce que l’enquête de la FIA aboutisse.