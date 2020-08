Date publiée: 2 août 2020

Après avoir commencé et terminé P10, Sebastian Vettel dit ne pas savoir pourquoi il a tant lutté au Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’Allemand n’a pas réussi à comprendre son Ferrari tout le week-end. Après des séances d’essais remplies de problèmes, il n’a fait que passer en Q3 samedi et a dû utiliser le pneu tendre pour le faire.

Il était le plus lent du top 10 là-bas et a donc commencé la course en P10. Son rythme était alors si faible qu’il a en fait reculé plus loin et a en fait terminé avec un point en raison de crevaisons devant lui.

S’il admet qu’il n’a pas bien performé, Vettel ne sait pas encore pourquoi.

«Le résultat était très médiocre, mais la voiture était très difficile à conduire», a-t-il déclaré dans le paddock après la course.

«J’ai eu beaucoup de mal à trouver ma confiance et je ne sais pas pourquoi, nous devons donc bien regarder.

«Si je lutte pendant tant de tours dans la course – du début à la fin – alors il y a quelque chose qui ne se cumule pas.»

Gasly met les mouvements sur Vettel et est dans les points 💪 Ouvrons cet écart PG 👊 #BritishGP #PoweredByHonda pic.twitter.com/Jk7g4dJyWP – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 2 août 2020

Partant derrière la Renault, Vettel aurait espéré gagner quelques places dans la course. Au lieu de cela, il a été dépassé par Pierre Gasly et Alex Albon.

Il dit qu’il ne pouvait rien faire de plus étant donné le comportement de sa voiture.

«Ce n’était pas une course stressante. Je n’ai tout simplement pas eu de chance », a-t-il ajouté.

«Les gens autour de moi étaient plus rapides que moi, je me suis fait dépasser, c’était très difficile de rester sur la piste, donc physiquement, ce n’était pas du tout une course difficile parce que je ne pouvais pas attaquer. La voiture ne me le permettait pas non plus. »

«Nous devons maintenant voir pourquoi. De toute évidence, nous avons le week-end prochain ici pour que nous puissions essayer de faire mieux. »

La confusion de Vettel va sans aucun doute grandir du fait que son coéquipier Charles Leclerc a réussi à terminer en P3 et s’est dit «très content» de l’équilibre de la voiture tout au long du week-end.

Cependant, avec des rumeurs suggérant que son passage à Aston Martin sera annoncé sous peu, il n’aura peut-être pas à s’inquiéter des problèmes de l’équipe italienne plus longtemps.

