Le circuit de Silverstone ajoutera du trottoir au virage 13 afin d’éviter les crevaisons de pneus subies lors du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Le bordage, qui a été retiré après le GP de Grande-Bretagne 2019, sera restauré après que trois pilotes – Valtteri Bottas, Carlos Sainz et Lewis Hamilton – ont tous subi des pannes de pneus en fin de course, ce virage particulier étant considéré comme un facteur contributif.

Selon le pilote Renault Esteban Ocon, l’absence de trottoirs a entraîné une augmentation significative des coupures dans leurs pneus alors que leurs voitures longeaient le bord de la piste à la sortie du virage, qui fait partie d’un complexe particulièrement à grande vitesse.

«Nous avons vu beaucoup de coupures et des trucs que nous ne voyons normalement pas à l’entraînement», a-t-il expliqué après la course. «Il est vrai que Silverstone est probablement le circuit le plus difficile pour les pneus à grande vitesse et les bordures. Il y a une nouveauté du virage 13; Asticots, becketts, chapelle, cette combinaison de coins.

«À droite, sortie du virage 13, il n’y a plus de trottoir. Ce qu’il y avait avant. Donc, vous courez dans la terre, puis vous vous dirigez vers le trottoir, ce qui pourrait également endommager vos pneus.

Tel que rapporté par ., les patrons de Silverstone ont décidé de prolonger le trottoir avant le Grand Prix du 70e anniversaire de ce week-end, la deuxième course consécutive sur le circuit.

Cela dit, des coupures de pneus ont également été trouvées après les essais et les qualifications, le patron de Pirelli, Mario Isola, suggérant que le bordage supplémentaire ne supprime pas complètement les préoccupations.

« Probablement certaines des coupures que nous avons constatées vendredi ont été causées par cela et par le fait que des débris ont été piégés dans le trottoir, manifestement des coupures sur le pneu », a-t-il expliqué. «Ils travaillent autour de ça, c’est une bonne action, c’est une bonne idée d’avoir cette petite modification qui améliore la situation.»

«Les coupures ont été un sujet de la semaine, je dois dire, en raison du fait que dans certains virages, les voitures sont plus larges, allant quelque part. [into] zones de ruissellement et nous avions certaines parties du circuit où le gravier venait [on].

«Lorsque le pneu est chaud, il est très mou, c’est pourquoi nous avons eu des coupures sur les pneus.»