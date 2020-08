Date publiée: 10 août 2020

Lando Norris a réfléchi à son «pire passage» en tant que pilote – mais cela ne l’a pas empêché de récolter des points au Grand Prix du 70e anniversaire.

Malgré ses malheurs, le pilote McLaren a amélioré une place sur sa position sur la grille pour terminer P9 et maintenir son décompte de points.

L’Anglais de 20 ans a maintenant été révisé par Charles Leclerc au classement du Championnat du monde des pilotes, mais il occupe une cinquième place très honorable – son total de 38 étant un énorme 23 de plus que son coéquipier Carlos Sainz, qui rejoint Ferrari. l’année prochaine.

Une semaine plus tôt, Norris avait terminé cinquième du Grand Prix de Grande-Bretagne, également à Silverstone.

🏁 Le drapeau à damier flotte sur le Grand Prix # F170. 🏁 Lando marque des points en P9 avec Carlos terminant P13. 🇬🇧 pic.twitter.com/jI8mB14xHt – McLaren (@ McLarenF1) 9 août 2020

«C’était beaucoup plus difficile que la course de la semaine dernière», a déclaré Norris à Sky F1. «La dégradation des pneus était un problème beaucoup plus important. Je pense que nous nous y attendions toujours, mais mon deuxième relais a été le pire que j’ai jamais eu de ma vie.

«J’étais juste aux prises avec tout. Je ne sais pas trop pourquoi, nous devrons nous pencher dessus, mais des vibrations massives des ampoules et tout, sans avoir l’impression d’avoir trop poussé le relais pour le provoquer.

«Je pensais avoir fait du bon travail pour apporter les pneus, mais évidemment pas.

«Je suis surpris d’être toujours P9 après ce qui a semblé être une course terrible. Donc je suis toujours heureux. Je pense que nous pourrions dire aux Racing Points et tout le monde devant, même les Renaults, était beaucoup plus rapide.

«Être capable de les affronter et avoir un bon départ et un premier relais était également positif.

Pour Sainz, ce fut un autre après-midi frustrant. Fortune n’a pas été du côté de l’Espagnol ce trimestre et il a répété à plusieurs reprises qu’il devrait avoir plus de points dans le sac que lui.

Cette fois, il a terminé P13 à la suite d’un long arrêt au stand causé par un canon de roue défectueux et ayant ensuite dû retarder sa sortie en raison d’une voiture entrant dans un garage voisin.

«Nous avons réussi à prendre un bon départ et après un premier relais très solide et long, nous étions bien placés», a déclaré Sainz.

«Malheureusement, il semble que nous ayons eu une panne de canon dans l’arrêt au stand, qui a annulé tout le travail effectué avant l’arrêt.

«Il semble que nous aurions pu être sur certains points avec la stratégie de pneus que nous avions et la façon dont nous avons géré la course, mais encore une fois, j’ai raté un bon résultat pour des raisons indépendantes de ma volonté.

