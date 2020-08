Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a admis que la décision de l’équipe de dresser Pierre Gasly au début du Grand Prix du 70e anniversaire était une erreur qui a gâché sa course.

Gasly était septième lorsque son équipe l’a amené au septième tour en réponse à l’arrêt au stand d’Alexander Albon. Mais cela a laissé Gasly dans un trafic intense.

Tost a admis que l’équipe avait eu une mauvaise tactique. «Pierre est parti de la septième, il a pris un bon départ et dans les premiers tours, il a bien défendu sa position en affichant un bon rythme», a-t-il déclaré. « Cependant, nous avons clairement commis une erreur de stratégie, car nous l’avons appelé trop tôt pour son premier arrêt au stand. »

Incapable de dépasser les voitures devant, Gasly a commencé à se débattre avec ses pneus. «Il a rapidement commencé à souffrir de boursouflures à l’arrière, il lui a donc été difficile de le rattraper, ce qui nous a obligé à le rappeler», a déclaré Tost.

Au 24e tour – alors que le leader Max Verstappen utilisait toujours son train de pneus d’origine – Gasly en était à son troisième.

«Son dernier relais a été assez long et il a fait ce qu’il pouvait, mais il n’y avait pas de points pour lui aujourd’hui», a déclaré Tost. Gasly a pris la 11e place derrière son coéquipier Daniil Kvyat.

«C’était à peu près un cauchemar dans le deuxième relais», a déclaré Gasly. «Le premier relais me faisait du bien, j’étais à l’époque derrière Daniel [Ricciardo] et juste en face de Lando [Norris]. Je me sentais bien avec les pneus, nous avions prévu d’aller plus longtemps que ça.

«Ensuite, j’ai reçu l’appel après sept tours seulement pour boxer. J’étais un peu surpris. Et nous nous sommes retrouvés derrière tous les Williams, Haas, Sauber [Alfa Romeo] et nous avons dû nous battre très tôt dans le relais.

«Après cinq, six tours, j’ai eu des boursouflures à l’arrière et à partir de ce moment, j’ai compris que ça n’allait pas être amusant. J’ai essayé de me battre aussi fort que possible, mais nous étions très, très lents avec les cloques, nous avons dû revenir très tôt et cela n’a certainement pas aidé notre course.

