Date publiée: 3 août 2020

Toto Wolff a déclaré que le drame tardif sur les pneus au Grand Prix de Grande-Bretagne montre qu’il est justifié par ses avertissements réguliers de complaisance.

Le patron de Mercedes a l’habitude de minimiser la domination de Mercedes et se rend compte que l’équipe ne «se fait pas beaucoup de nouveaux amis» lorsqu’elle fait sauter sa compétition course après course, année après année.

Les Silver Arrows se dirigeaient vers un autre 1-2 au Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu’à ce que des explosions soudaines de pneus menacent de faire dérailler tout le week-end.

Alors que la crevaison de choc de Valtteri Bottas lui a permis de perdre les points de P2 à P11, Lewis Hamilton a réussi à conserver la victoire, incroyablement avec seulement trois roues.

C’est ce genre de moments imprévisibles qui tient Wolff et l’équipe Mercedes très sur leurs gardes.

« Je sais que je reçois beaucoup de critiques quand je souligne que des événements comme celui-ci peuvent arriver, qu’une fois que vous pensez que tout va bien et que vous vous dirigez juste vers le coucher du soleil, ces choses peuvent se dérouler », a déclaré Wolff aux journalistes après le British Grand Prix.

«Nous aurions pu facilement perdre deux voitures sur les points, puis la prétendue domination de Mercedes aurait disparu en une seconde. Nous aurions pu avoir la voiture la plus rapide à Silverstone mais rentrer chez nous avec zéro point.

«C’est ce que je fais toujours remarquer, que le championnat n’est pas terminé tant qu’il n’est pas mathématiquement impossible pour quiconque de nous rattraper et que la course n’est pas terminée tant que le drapeau n’est pas tombé.

«À cet égard, je ne suis pas content que mes prédictions se réalisent parfois pour nous, mais c’est aussi ce que j’aime dans la course automobile, c’est très imprévisible jusqu’à la fin.

Au fil des tournants, cela est assez dramatique! 😵 # BritishGP 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/lSck7fRoQY – Formule 1 (@ F1) 3 août 2020

Mettez la main sur la collection officielle Mercedes 2020 via la boutique de Formule 1

Pirelli a lancé une enquête à 360 degrés sur les crevaisons soudaines des pneus dans les derniers tours de la première course à Silverstone, bien que Wolff soupçonne que des débris de la voiture de Kimi Raikkonen auraient pu jouer un rôle important dans le chaos.

Il a ajouté: «Pirelli est toujours très diligent et très transparent en indiquant s’il y aura des problèmes potentiels, et il était clair dès le début qu’avec cette génération de voitures et la quantité d’appui à Silverstone, il pourrait y avoir des cloques sur le pneu. .

«C’est un travail très difficile de produire des pneus pour des voitures qui génèrent autant d’appui, donc faire ces tours avec les durs n’était pas quelque chose de complètement inhabituel, alors nous prenons des risques.

«Je ne voudrais pas tirer de conclusions maintenant sur la raison des échecs, car il y avait tellement de débris sur la bonne voie, en regardant le [Kimi] Raikkonen bits sur la piste à la fin.

«Avec n’importe quel pneu, s’il est usé, les débris passeront plus facilement à travers la carcasse. Je pense que nous devons attendre l’analyse de Pirelli et je suis sûr qu’ils prendront les bonnes décisions. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!