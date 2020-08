Transcription complète des trois meilleures conférences de presse après la qualification pour le Grand Prix du 70e anniversaire, manche 5 du Championnat du monde de Formule 1 2020, à Silverstone.

Avec le vainqueur de la pole Valtteri Bottas (Mercedes); Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième, et Nico Hulkenberg (Racing Point), troisième.

Suivre les interviews réalisées par Paul Di Resta

Q: Valtteri, c’était un tour assez épique – juste à la fin. J’observais les secteurs tout au long et vous l’avez étouffé dans le dernier secteur. Qu’est-ce que ça fait?

Valtteri Bottas: Ouais, ça fait du bien. J’adore les qualifications et surtout quand ça se passe bien c’est une bonne sensation. Vraiment agréable de tout sortir de moi-même et de la voiture. Je pense que nous avons fait de bons pas depuis le week-end dernier et c’est pourquoi je pense que ma performance en qualifications était meilleure aujourd’hui que le week-end dernier. Vraiment satisfait de cela et fier de conduire cette voiture incroyable, c’est tellement rapide.

Q: C’est une très bonne semaine – nouveau contrat de Mercedes pour continuer après la course difficile que vous avez eue la semaine dernière. Comment cela vous change-t-il mentalement? Pensez-vous que vous êtes sorti plus fort parce que vous avez cette stabilité et que le championnat continue?

VB: Bien sûr mentalement, quand tu pars de la pole, tu ne peux viser qu’à gagner la course et évidemment le point de départ est bon. Je pense que le rythme de course est bon. Le premier travail consiste à prendre un bon départ, comme je l’ai fait le week-end dernier, et à partir de là. Mais la mentalité est d’essayer de le gagner.

Q: Lewis, c’était une bataille assez serrée avec Valtteri. De toute évidence, il vient de l’étouffer à la fin. Votre premier tour a été très bon et votre deuxième s’est amélioré. Que pouvez-vous en dire?

Lewis Hamilton: Je n’étais pas si génial! Valtteri a fait du bon travail et méritait la pole je suppose; pour moi, ce n’était pas un dernier tour parfait.

Q: De toute évidence à venir demain. C’était difficile de faire un guichet unique la semaine dernière, pensez-vous que ce sera plus difficile demain avec les composés plus tendres ou pensez-vous que parce que vous avez cette expérience, vous pouvez la gérer différemment?

LH: Je ne pense pas que beaucoup de gens se débrouilleront avec un plus souple… Je gérais déjà le week-end dernier et le pneu n’a pas atteint la fin. Il est hautement improbable, je pense que beaucoup de gens feront un guichet unique demain.

Q: Nico, c’est une sorte de parcours ces 10 derniers jours mais une sensation assez spéciale d’être là. Seul deuxième grand prix, repêché à la dernière minute – dites-nous?

Nico Hulkenberg: Ouais, fou la semaine dernière, ou sept ou huit jours ou peu importe maintenant. Evidemment la semaine dernière un gros plus haut à revenir puis le plus bas dimanche, donc très extrême. Ce week-end, je me suis senti beaucoup mieux dans la voiture, beaucoup plus préparé. Quali était toujours délicat. En Q2, je me suis rendu la vie difficile, mais j’avais peur d’avoir endommagé la voiture, puis Q3, j’étais juste tête baissée, des haricots pleins, tout ce que j’avais. Je suis un peu surpris d’être honnête de me tenir ici mais évidemment un grand sourire sur mon visage mais évidemment beaucoup de respect pour la course de demain.

Q: Vous avez une journée difficile demain. Évidemment, la forme physique est un élément clé, car se préparer à une course est toujours une chose difficile. Vous n’avez pas eu de chance la semaine dernière. A quoi pouvez-vous vous attendre?

NH: Ouais, ça va certainement faire mal demain, ne pas avoir l’expérience de la semaine dernière, ne pas avoir fait de mouvements là-bas avec le départ et tout, car c’est encore nouveau avec cette voiture. Mais nous ferons ce que nous pouvons. J’essaierai d’apprendre vite et de garder la voiture là où elle mérite d’être.

Q: Et d’un point de vue marketing, cela vous remet sur la liste pour parler de certaines équipes pour l’année prochaine?

NH: Eh bien, ce n’est que samedi. C’est toujours le dimanche qui compte le plus, mais c’est l’un de ces jolis petits moments forts, mais vous savez qu’il n’est pas encore temps de se réjouir, car demain est le grand jour.

Conférence de presse

Q: Valtteri, excellent tour à la fin, à peine six centièmes de seconde plus rapide que votre coéquipier. Où avez-vous trouvé le temps sur ce dernier tour?

VB: Merci. Très bonne sensation d’être en pole. J’adore les qualifications et surtout ici à Silverstone. C’est assez amusant. Le sentiment venait des séances d’essais que le médium pouvait être encore plus rapide que le pneu tendre, c’est pourquoi en Q2, lorsque nous avions les deux composés, je savais qu’il y aurait encore de bonnes opportunités pour s’améliorer sur la deuxième manche et oui, la première courir était OK, mais je savais qu’il manquait un peu et je pourrais en trouver plus. Il n’y avait pas un endroit clé, il s’agissait simplement d’obtenir un bon tour propre et de rassembler les secteurs. C’était un bon tour, sans aucun doute, donc de bonnes sensations.

Q: Et dans la perspective de la course de demain, pouvez-vous nous donner des idées sur la stratégie?

VB: Pour être honnête, je pense qu’un arrêt pourrait être assez difficile ici avec les composés que nous avons ici ce week-end. Je pense donc que les choses vont être un peu différentes du week-end dernier en termes de stratégie. Je suis sûr que les gars examineront toutes les options du jour au lendemain et évidemment moi-même l’attente demain, il n’y a rien de plus que de gagner la course lorsque vous partez de la pole.

Q: Lewis, venant à vous, c’est le 67e lock-out de première ligne pour Mercedes, mais les rôles sont inversés par rapport au week-end dernier entre vous et Valtteri. Comment était ta voiture à la fin de la séance?

LH: C’était bien. Valtteri a fait un travail fantastique aujourd’hui; il a été trop rapide pour moi. Le premier tour des qualifications était assez correct et le dernier n’était pas spectaculaire. En fin de compte, il a fait un meilleur travail, donc je suis heureux que l’équipe ait un 1-2 et de voir un autre excellent résultat pour Racing Point.

Q: Passons à Racing Point. Quelle déclaration d’intention de votre part, Nico. Dites-nous à quel point ce tour était bon à la fin et à quel point vous vous sentez beaucoup plus à l’aise dans l’équipe et dans la voiture depuis la semaine dernière.

NH: Ouais, bien plus. Évidemment, le week-end dernier a été vraiment extrême – le retour de la Formule 1 dans les 10 heures, le simple retour dans le paddock sans aucune préparation 10 minutes avant une session était pour le moins difficile. Mais bon amusement en même temps. Mais cette semaine, j’ai eu tous ces jours pour digérer les sensations de la voiture et je me suis senti beaucoup mieux préparé pour ce week-end et le tour des qualifications était bon. En Q2, j’ai rendu la vie un peu difficile moi-même en partant dans la première manche. Au troisième trimestre, je n’ai pas beaucoup réfléchi. J’étais juste en train de tout donner, en essayant de tout faire sortir de la voiture, des pneus et de moi-même, ce qui est aussi un défi ce week-end et oui, très heureux d’être ici.

Q: Quelles étaient vos attentes?

NH: Ce week-end?

Q: Cette session? Pensiez-vous que P3 était activé?

NH: Non, je ne l’ai pas fait. Je pense que nous avons toujours eu un bon rythme sur un tour ce week-end. J’étais assez confiant que nous pourrions entrer dans le top 10. Être troisième, je ne pouvais pas vraiment m’attendre à cela et je ne m’attendais pas vraiment à ce que ce soit honnête. Bien sûr un peu une surprise mais pour aujourd’hui une belle à prendre.

Conférence vidéo

Q: (Christian Menath – motorsport-magazin.com) Question à Nico. Tout d’abord, félicitations. Comme vous l’avez mentionné, vous êtes bien mieux préparé ce week-end, mais il manque encore une simulation de course – une véritable simulation de course – parce que vous ne l’aviez pas le week-end dernier. Comment étaient vos longues courses hier? Devez-vous encore apprendre les pneus ou les connaissez-vous déjà de l’année dernière? Et aussi, le Racing Point ne ressemblait pas à la meilleure voiture au rythme de course de toute la saison jusqu’à présent – mais le choix de pneus plus souples pourrait-il vous aider parce que vous devez faire deux arrêts?

NH: Les longs runs d’hier étaient plutôt bons. Je me sentais à l’aise dans la voiture et, je pense, mieux que la semaine dernière. Je pense que l’équipe a trouvé de bonnes choses et y a apporté des améliorations en termes de rythme de course, donc cela devrait nous aider. Les pneus sont le cadet de mes soucis car je pense qu’ils sont encore assez similaires à ceux des dernières années et que je sais à quoi m’attendre – mais tout le reste sera évidemment nouveau et un peu la première fois, donc ce côté est évidemment plus excitant et un peu plus difficile.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Question aux deux pilotes Mercedes. Le week-end dernier, lorsque Red Bull était si loin du rythme, ils ont admis qu’ils n’avaient pas de réponse à la façon dont vous avez pu l’intensifier tout au long du week-end. Pouvez-vous nous parler un peu des progrès que vous êtes en mesure de réaliser grâce aux qualifications. Avez-vous des modes de moteur supplémentaires auxquels vous pouvez accéder en Q2 et Q3 ou s’agit-il simplement d’une évolution naturelle de la piste et de vous-même?

VB: Je pense que, bien sûr, du week-end dernier à cette semaine, nous avons vraiment travaillé sur tout ce que nous pouvons améliorer avec la voiture, et aussi pour nous, moi et Lewis, en termes de conduite, nous avons essayé de trouver plus. Je pense que nous avons pu en termes de configuration et – du moins pour moi, en termes de conduite – en trouver un peu plus. Le même processus se déroule tout au long du week-end. Je pense donc que nous avons été en mesure d’aller dans la bonne direction depuis le début de ce week-end jusqu’aux qualifications et lors de la séance de qualification, évidemment, au niveau des réglages de la voiture, il n’ya pas grand chose à faire. Il y a de toute évidence des températures de pneus que nous apprenons davantage au fil des courses, puis nous avons essayé de réussir en Q3 en ce qui concerne les tours et tout ça. Et la même chose avec le moteur. Nous savons qu’avec la voiture rapide que nous avons, nous ne devons pas nécessairement utiliser les modes moteur les plus élevés en Q1 et, bien sûr, si nous pouvons sauver le moteur, nous le sauvegardons et oui, évidemment vers la fin de la quali, nous allons utiliser toute la puissance, donc c’est sûr qu’il y a aussi une différence de temps au tour, mais je pense aussi à nous les pilotes, nous apprenons tout au long de la session et les performances des pneus et des hors-tours sont assez importantes et cela s’est amélioré. beaucoup pendant les qualifications aussi.

Lewis?

LH: Je n’ai rien à ajouter. Je pense que Valtteri y a plutôt bien répondu.

Q: (Luke Smith – Autosport) Question à Nico, félicitations pour un résultat brillant. Beaucoup de fans sont très enthousiastes à l’idée de revenir ce week-end et peut-être de briser cette sécheresse du podium tant attendue. À quel point ce serait spécial, remarquable, fou si je faisais ça demain et que finalement tu te débarrassais de ce singe et obtenais un podium?

NH: Ouais, je savais que ça allait arriver maintenant, évidemment. Pour être honnête, c’est des circonstances très difficiles et difficiles, mais je sais que j’ai une voiture rapide en dessous de moi. Il s’agit donc simplement d’essayer de tout faire correctement. Il s’agit évidemment du premier tour. Ce sera également nouveau pour moi, mais je pense que je vais juste essayer de bien faire les choses avec toute l’expérience que je possède, puis nous courrons. Évidemment, quelques courses derrière les autres gars mais je me souviens encore de ce que ça fait. Essayez de ne pas trop réfléchir, gardez la tête basse et faites une bonne course demain.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question aux deux pilotes Mercedes s’il vous plaît. Pourriez-vous expliquer la réflexion derrière le plan d’exécution au troisième trimestre. Était-ce un cas de sortir, d’obtenir un tour de banquier sur les Softs, puis de passer, tous les deux, aux Mediums ou l’équipe vous a-t-elle permis individuellement de choisir quoi faire – et quelle était la raison du changement au milieu de cette session? Je vous remercie.

LH: Je pense que nous avons décidé en équipe. Nous avons tous les deux, Valtteri et moi, convenu que le pneu Medium était meilleur, c’est pourquoi nous l’avons gardé pour la fin.

Valtteri, quelque chose à ajouter?

VB: Ouais, comme je l’ai dit, nous avons vu dans la pratique qu’il n’y avait pas grand-chose dedans. En ce qui concerne les décisions, nous avons décidé que le moyen serait probablement le plus rapide. C’est pourquoi nous l’avons sauvegardé jusqu’à la fin, car normalement à la fin de la séance, la piste est la plus rapide, nous voulions donc tout maximiser.

Q: (Edd Straw – The Race) Question pour Valtteri s’il vous plaît. Pouvez-vous simplement parcourir un peu le processus de ce que vous avez vécu depuis la semaine dernière pour trouver les améliorations de la voiture? En gros, qu’avez-vous fait, quelles caractéristiques avez-vous composé ou composé qui vous ont permis de le faire aujourd’hui?

VB: Bien sûr, je ne peux pas trop entrer dans les détails de la configuration, mais nous avons pu améliorer la configuration de la voiture, je pense, pour moi. Je pense que j’ai eu un léger déficit le week-end dernier en qualifications, juste au niveau de la direction que j’ai prise le week-end dernier. Je ne pense pas que c’était une mauvaise voiture de course, mais j’espère qu’elle est maintenant optimisée pour les deux. Toujours entre les courses, nous analysons tout, de la configuration du week-end de course, de ma conduite en qualifications et en course et j’essaye d’être meilleur. Au moins aujourd’hui, j’ai réussi à faire certaines choses mieux que le week-end dernier. C’est un processus assez standard, pour être honnête. Je ne veux pas entrer dans les détails de la configuration, juste je me sens mieux en qualifications aujourd’hui qu’il y a une semaine.

Valtteri, avez-vous été sur le simulateur cette semaine à l’usine?

VB: Oui, je l’ai.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Nico, sur les défis mentaux et physiques du retour en F1 au cours des huit derniers jours; mentalement, à quel point avez-vous trouvé cela différent dans ces week-ends, je suppose qu’avec moins de pression un pilote à plein temps parce que les attentes sont peut-être un peu plus basses? Et physiquement, comment vous êtes-vous senti la semaine dernière et hier sur les plus longues courses, et comment pensez-vous que votre cou tiendra demain?

NH: Ouais, je pense que vous avez tout à fait raison. De toute évidence, je suis juste ici en tant qu’invité temporaire, donc naturellement, les attentes sont un peu différentes et je vais simplement avec le flux, surtout la semaine dernière, évidemment, vous ne pouvez pas en attendre trop. Mais sur le plan émotionnel, évidemment, le sommet revient vendredi, puis dimanche, le grand creux ne pouvant pas se rendre en course et maintenant, de retour ici, alors oui, ça a été une semaine assez folle de manière positive. Physiquement, oui, c’est dur, ces forces G. Ces voitures sont brutalement rapides et le changement de direction et le pic G sont assez impressionnants. Aucune salle de sport au monde et aucun entraînement ne peuvent vraiment vous préparer à cela, alors… je le ressens vraiment. Je vais avoir la plus grosse cassette que j’ai demain mais je pense que je survivrai d’une manière ou d’une autre.

Q: (Giles Richards – The Guardian) Nico, après toutes les critiques que Racing Point a eues au cours des derniers jours et la punition qu’ils ont subie, est-ce que ce résultat pour vous vous sentez comme une justification pour l’équipe et la voiture qu’ils ont construite, et le fait qu’ils sont toujours autorisés à continuer à courir?

NH: Eh bien, c’est un côté que je n’ai pas totalement suivi et ce n’est pas vraiment ma tasse de thé ou mon problème pour le moment. Évidemment, c’est la direction d’équipe qui s’occupe de cela, donc je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Une question, encore une fois, pour les pilotes Mercedes: Max Verstappen partira de la quatrième place sur le pneu dur; comment est ce composé en termes de base? Est-ce un meilleur pneu de course et si oui, est-ce que cela lui donne un avantage sur vous les gars plus tôt dans la course?

VB: Oui, le dur ce week-end est évidemment le même pneu que le medium le week-end dernier. Je pense que c’est un bon pneu de course. Bien sûr, cela peut durer plus longtemps que le composé que tout le monde commence à peu près dans le top 10, donc il y a évidemment un petit déficit au départ de la course elle-même, mais ensuite c’est un peu plus robuste, moins de surchauffe, plus durable. Je pense que tout le monde a déjà beaucoup appris sur ce pneu le week-end dernier. Je pense que nous avons deux nouvelles séries de hards.

Q: Avez-vous été tenté d’essayer de passer à travers le difficile?

VB: Pas vraiment, non. Ce n’était pas – du moins, cela ne m’a pas paru dans les discussions. J’espère que nous avons fait le bon choix. Évidemment, nous avons réussi à prendre la première ligne, donc c’est toujours bien.

Q: Lewis, quelle est votre opinion sur le pneu dur, Max étant sur le pneu dur demain?

LH: Je pense que ça pourrait être bien. Cela donne un peu de différence, cela le rendra plus intéressant. Nous ne le faisons pas ce week-end, le week-end dernier. Ce sera intéressant.

Q: (Christian Menath – Motorsport-magazin.com) Nico, pensez-vous avoir une chance réaliste de garder Max derrière vous demain?

NH: Bien que je voudrais dire oui, évidemment, cela va être très difficile et difficile étant donné toutes les circonstances, mais on ne sait jamais. Je pense que la voiture est correcte et ce week-end, c’est juste – depuis la semaine dernière – que je trouve mes pieds avec la voiture, mais je suis beaucoup plus connecté avec elle. Mais je pense que c’est très difficile de répondre et évidemment spéculatif, mais pour moi, ce n’est pas vraiment à ce sujet, il s’agit de faire une bonne course et, espérons-le, de ramener des points à l’équipe.

Q: Pouvons-nous avoir votre opinion sur Max étant sur le pneu dur au départ?

NH: Ouais, je pense que les composés les plus durs, ils se sont plutôt bien comportés ici donc nous allons certainement, je pense… pas une mauvaise option pour lui, je pense. Cela pourrait bien se passer pour lui à la fin de la journée s’il ne manque pas le train.

Q: (Edd Straw – The Race) Lewis, vous avez parlé à quelques reprises dans le passé de la frustration lorsque parfois d’autres pilotes peuvent apprendre de vos trucs et de vos données, etc. et plus récemment, vous avez expliqué comment cela continue de conduire de continuer, mais il semble que ce soit un cas où, de toute évidence, Valtteri a pu faire l’effort, faire ses devoirs, apprendre de tout ce qu’il a fait et que vous avez fait le week-end dernier et trouver plus de gains, alors que vous êtes probablement plus proche du – le week-end dernier, vous étiez manifestement plus proche du plafond ultime. Bien que Valtteri ait fait un excellent travail, y a-t-il un petit membre d’entre vous qui pense que cela fait partie du… votre avantage étant érodé par tout ce processus et le fait que vous ne pouvez pas garder une partie de cela pour vous en compétition?

LH: Non. En fin de compte, nous conduisons, nous sortons et nous continuons à pousser. J’étais aussi dans la simulation, même si nous ne travaillions pas particulièrement sur cette course, mais non, je me suis amélioré ce week-end aussi, donc Valtteri a juste fait un meilleur travail à la fin. Je n’en ai aucun sentiment. J’ai encore une longue course demain et j’apporterai tout ce que je peux pour essayer de battre ce gars.