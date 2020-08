Sebastian Vettel n’a que lui-même à blâmer pour ses malheurs lors du Grand Prix du 70e anniversaire dimanche, au cours duquel il n’a pas réussi à marquer des points et a révélé des fissures surprenantes apparaissant sur la façade de ses derniers jours chez Ferrari.

Pas bon dans le milieu de terrain frénétique, où il exerce maintenant son métier, Vettel a commis une erreur dans le premier tour, a chuté pour durer et s’est ensuite retrouvé peiné pour terminer 12e et mettre fin à un autre week-end troublant pour l’Allemand.

Ironiquement, malgré sa bévue dans le virage 1, Vettel s’est attaqué à son équipe par radio pendant la course quand il a fait remarquer à tous d’entendre: «C’est dans l’écart que nous n’avons pas aimé. Nous en avons parlé ce matin. Je vais rester là-dedans, mais vous savez que vous vous êtes trompé. »

C’était aussi accablant que peu nuancé et suggère que le divorce pourrait devenir de plus en plus tendu alors que la forme de Vettel continue d’être AWOL et que des suggestions selon lesquelles il pourrait obtenir un équipement de qualité inférieure font déjà surface dans le paddock.

Après la course, il a déclaré: «Aujourd’hui, j’ai fait de mon mieux. Malheureusement, j’ai fait un virage au premier virage et je ne sais pas trop ce qui s’est passé là-bas. Je pensais avoir été touché, mais en fait, c’était un trottoir, et j’ai soudainement perdu la voiture.

Mais ensuite, la fléchette dirigée vers son équipe, «Cependant, je pense aussi que nous aurions pu faire un meilleur travail sur la stratégie. Après mon premier arrêt, j’étais dans la circulation et pour cette raison, nous avons dû avancer le deuxième arrêt.

«En fin de compte, j’ai dû rouler avec des pneus Medium pendant 20 tours, ce qui, à mon avis, n’était pas le meilleur choix que nous aurions pu faire aujourd’hui», a ajouté l’Allemand, et assurez-vous que le «nous» devrait lire «ils» comme dans son bientôt ancienne équipe.

Il a expliqué aux journalistes après la course: «Nous avons dit ce matin qu’il ne sert à rien de savoir que nous allons rencontrer du trafic et c’est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes également allés sur un pneu dur que nous n’avions alors utilisé que pendant environ 10 tours, probablement même pas. Cela n’avait donc aucun sens.

«Pourquoi mettriez-vous le dur pendant 10 tours et ensuite le médium pendant 20 tours? J’étais à court de pneus vers la fin. Nous en avons parlé exactement, mais je suppose que ce n’est pas le meilleur travail que nous aurions tous pu faire aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, avec Max Verstappen utilisant les Mediums avec tant de succès au départ, entraînant la victoire de la course, Vettel regrettera l’occasion manquée car lui aussi était sur le combo de pneus gagnant, mais après quelques centaines de mètres, cela n’avait plus d’importance. comme il s’était éliminé de la contestation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y avait des différences entre sa voiture et celle de Charles Leclerc, Seb n’a pas hésité à lancer les théories du complot, «Je ne sais pas. Je suppose qu’il y a quelque chose qui me manque, je ne suis pas sûr de ce que c’est, mais j’essaie néanmoins de sortir du lit et de faire de mon mieux.

En revanche, Leclerc dans la voiture sœur a coché toutes les cases et a ramené la brique SF1000 à la quatrième place et, en vérité, son coéquipier n’a pas pu le renifler tout le week-end.

De plus, le dernier incident de Vettel ne fait qu’ajouter à sa liste toujours croissante d’erreurs, inexplicables pour un conducteur de son statut et de son expérience – cette dernière erreur non forcée difficile à ignorer pour quiconque pourrait envisager de fournir une bouée de sauvetage au joueur de 33 ans. puisque les rouges l’ont fait excédentaire aux besoins.

Ferrari a absorbé la critique en l’ignorant au départ, mais Mattia Binotto a tiré sa salve défensive lors du compte rendu d’après-course de l’équipe: «Compte tenu des positions de nos pilotes à la fin du premier tour – Charles dixième et Sebastian dernier [ouch].

«Nous avons essayé de faire les meilleurs choix stratégiques pour ramener le plus de points possible pour l’équipe. Après cela, nous avons gagné six places avec Charles et huit avec Sebastian, donc je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux dans une course où il n’y avait pratiquement pas d’abandons ou de périodes de voiture de sécurité.

«Charles a terminé dans la même excellente position que le week-end dernier et la position de Sebastian était le résultat de son incident au premier tour dernier [another ouch]», A ajouté le patron de l’équipe Ferrari.