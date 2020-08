Trois pneus avant gauche délaminés et désintégrés ont laissé Pirelli au visage rouge et avec des explications ainsi que des enquêtes sérieuses à faire après une finale dramatique du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 à Silverstone dimanche

Ce qui semblait être un autre galop de Mercedes à un doublé à Silverstone dimanche, a failli se terminer par la défaite la plus étrange pour les champions du monde de F1 lorsque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont subi des pannes effrayantes de pneus gauche, tout comme la McLaren de Carlos Sainz qui est passé de ce qui aurait pu être quatrième du jour au 13e.

Un Bottas déçu est rentré 11e en boitant tandis que Hamilton soignait en quelque sorte la voiture en détresse avec un énorme trou à travers la toile. Ils étaient sérieusement tombés de cette falaise proverbiale sans aucun avertissement.

Un homme Pirelli était sur place alors que la Mercedes gagnante entrait dans le parc fermé, essayant d’empêcher l’intrépide caméraman et photographes du FOM d’obtenir des images du pneu désintégré qui ne feraient que promouvoir les théories du complot.

Que faisait-il même au parc fermé? Tout semblait inutilement louche pour l’entreprise italienne. Hamilton ne leur a pas rendu service non plus en ouvrant la carcasse pour les caméras.

Le chef de Pirelli, Mario Isola, a ensuite déclaré l’évidence dans son rapport de course: «Nous allons, bien sûr, enquêter exactement sur ce qui est arrivé aux pneus des deux voitures Mercedes ainsi que sur la McLaren de Carlos Sainz dans les deux derniers tours de la course.

Répandant habilement le blâme, il a ajouté: «Ce que nous savons déjà avec certitude, c’est que les pneus impliqués dans ces pannes étaient extrêmement bien utilisés, avec près de 40 tours de course; bien que certains derrière la voiture de sécurité.

«La course a été très influencée par la voiture de sécurité, la seconde provoquant un arrêt au stand pour presque tout le monde, conduisant à un second relais très long. Après une analyse complète, nous serons en mesure de comprendre pleinement ce qui s’est passé, ce qui sera évidemment une information très précieuse pour le week-end prochain », fut le spin jusqu’à ce qu’il soit obligé de se développer.

Plus tard, il a déclaré aux journalistes: «Cela peut être des débris, parce que nous avions les morceaux de l’aile avant de Kimi qui étaient sur la bonne voie, mais aussi quelques autres débris. C’est pourquoi nous voulons enquêter non seulement sur les pneus en panne, mais sur tous les pneus utilisés dans les derniers tours de course, pour comprendre si nous trouvons une autre coupure ou toute autre indication possible sur ce qui s’est passé.

«Nous ne voulons rien exclure, nous voulons tout analyser à 360 degrés et éviter d’exclure toute possibilité car c’est une grave erreur lorsque vous effectuez ce type d’enquête. Nous devons considérer toutes les possibilités.

« Ce que nous pouvons faire, c’est analyser les pneus de la course pour comprendre s’il y a quelque chose dans la construction qui a été soumis à un stress excessif, ou autre chose, mais c’est l’une des enquêtes. »

«Le niveau d’usure est assez élevé, c’est un facteur, en regardant le pneu de Grosjean le premier relais, il était complètement usé, et j’ai jeté un coup d’œil à certains pneus provenant également du deuxième relais, et le niveau d’usure est proche de 100%.

«Ensuite, nous devons comprendre si c’est la cause des échecs ou non. Ce qui est clair, c’est que lorsque vous avez un pneu complètement usé, la protection de la bande de roulement sur la construction est moindre.

«Donc, s’il y a des débris, un petit morceau de carbone sur la piste, il est plus facile d’endommager le pneu, car il n’y a pas de caoutchouc sur le pneu qui protège le cordon, et certains cordons sont visibles sur les pneus. C’est pourquoi je dis que le niveau d’usure est proche de 100%. »

«Nous avons la possibilité de faire des analyses dans notre laboratoire ici sur la bonne voie. Il est clair que nous n’avons pas beaucoup de temps pour poursuivre l’enquête, car nous avons une autre course en moins d’une semaine. Nous devons donc arriver à une conclusion le plus tôt possible. L’objectif est d’avoir quelque chose de plus complet d’ici demain, ou mardi au plus tard. Voilà donc le plan.

«S’il est nécessaire d’effectuer des tests qui ne sont pas possibles ici sur piste, nous enverrons rapidement la camionnette à Milan où nous avons nos installations, nos laboratoires, nos tests en salle, avec évidemment plus de possibilités, plus de tests que nous pouvons faire là-bas. Mais je suis convaincu que nous pouvons avoir de bonnes indications de la part des laboratoires que nous avons ici sur la bonne voie.

«Il y a un certain nombre de points d’interrogation pour le moment et en fonction de la cause du problème, nous devons réagir de manière appropriée.

«Mais la réaction peut être différente si nous parlons d’usure, par exemple, peu importe si nous utilisons les mêmes composés que nous utilisons aujourd’hui, ou les composés plus tendres, chaque pneu a un nombre maximum de tours qui dépend de chaque voiture. Chaque voiture est différente », a ajouté Isola.