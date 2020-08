Date publiée: 24 août 2020

Fernando Alonso a révélé qu’un problème d’embrayage a mis fin à tout espoir de décrocher la Triple Couronne à l’Indianapolis 500.

Le double champion du monde de Formule 1 s’est qualifié P26 et s’est embourbé parmi les marqueurs arrière pendant une grande partie de la course emblématique.

Les progrès étaient lents et progressifs, mais Alonso avait fait son chemin jusqu’à P15 jusqu’à ce qu’une panne d’embrayage entraîne de très longs arrêts aux stands et s’assure qu’il termine la course en P21 et un tour de retard sur l’éventuel vainqueur Takuma Sato.

Alonso a déclaré qu’il se débattait dès le premier tour, Lady Luck ne lui souriant pas du tout.

« Nous n’avons pas eu un tour de gentillesse, disons », a déclaré Alonso aux journalistes après la course.

«Nous avons eu du mal dès le début avec l’équilibre de la voiture, avec beaucoup de survirage.

«Nous avons continué à changer cet équilibre dans les arrêts aux stands, à réduire le volet avant, à faire des ajustements de pneus, puis nous avons commencé à être satisfaits de la voiture.

«Nous étions à la 15e place au tour 110, c’est là que nous voulions être.

«Nous avons passé la moitié de la course de P26 à P15, puis nous avons eu un problème d’embrayage sur la voiture que nous ne savions pas comment résoudre.

«Nous avons terminé la course sans l’embrayage, donc à partir de ce moment-là, à chaque arrêt au stand, nous avons dû pousser la voiture, engager la vitesse et partir.

«Cela nous a coûté un tour et malheureusement, nous avons gardé ce tour jusqu’à la fin et nous n’avons rien pu faire de plus.

Mon premier Indy500 terminé! Une expérience formidable! ✊️

Alors que nous étions déjà à la moitié du retour (P15 à mi-course), nous avons eu une panne d’embrayage … donc à chaque arrêt au stand à partir de là, nous avons eu un départ manuel avec des mécaniciens poussant la vieille école! Heureux quand même! Merci Indy ❤️ pic.twitter.com/8wmAq2KhEi – Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 août 2020

La course 2020 était la troisième et dernière tentative d’Alonso sur l’Indy 500 jusqu’en 2023 au moins, car Renault ne lui permet pas de rentrer alors qu’il est de retour avec l’équipe de Formule 1.

Et, malgré les problèmes auxquels il a été confronté, Alonso a pu trouver des points positifs et féliciter l’équipe Arrow McLaren SP pour ses efforts.

«Je suis heureux de terminer la course, de franchir la ligne et d’avoir 500 milles dans la poche, c’est le positif», a-t-il ajouté.

«Le point négatif est que nous avons été rapidement hors de conflit avec le problème d’embrayage.

«Quoi qu’il en soit, je pense que l’équipe Arrow McLaren SP a été fantastique pendant la course, la stratégie et les arrêts aux stands signifiaient que nous gagnions toujours des positions. Je suis très fier du travail que nous avons accompli ces dernières semaines.

«Nous avons essayé de courir, mais la chance n’était pas avec nous aujourd’hui, mais je suis fier de l’effort de tous les membres de l’équipe.»

Les coéquipiers d’Alonso, Patricio O’Ward et Oliver Askew, ont terminé respectivement P6 et P31, avec l’ancien pilote le plus remarquable le jour de la course.

