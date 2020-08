Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a défendu un classement des pilotes le plus rapide basé sur un algorithme controversé comme un exercice fascinant qui résiste à l’examen, malgré un certain mépris des médias sociaux.

Le sport a publié mardi un top 20 en utilisant la technologie d’apprentissage automatique du partenaire officiel de la Formule 1 Amazon Web Services (AWS) et en analysant 40 ans de données.

Le regretté grand Brésilien Ayrton Senna a été déclaré le plus rapide sur la base de la performance d’un seul tour par rapport à ses coéquipiers, avec Michael Schumacher et Lewis Hamilton deuxième et troisième.

Le top 10 comprenait également des feux de moindre importance Heikki Kovalainen et Jarno Trulli (photo ci-dessus).

« Ce que nous avons décidé de faire ici était simplement d’essayer d’identifier qui, selon nous, était le pilote le plus rapide – un pilote qui a démontré sa vitesse sur un tour et pas nécessairement ses prouesses en course ou ses résultats », a déclaré Brawn aux journalistes lors d’un appel vidéo. mercredi.

« Il y a eu une ou deux surprises, mais quand on y plonge, il y a un certain sens », a ajouté Brawn, qui n’a jamais travaillé avec Trulli et Kovalainen.

« Quelqu’un qui a travaillé avec Jarno que je connais très bien a dit que si les Grands Prix duraient cinq tours, il gagnerait chaque course parce que sa vitesse était phénoménale sur une très courte période », a ajouté Brawn.

L’ancien ingénieur de course Ferrari, Rob Smedley, qui a travaillé avec Trulli chez Jordan et a aidé AWS sur le projet de pilote le plus rapide, a accepté.

«Il a été incroyablement rapide. Mais pas génial un dimanche », a-t-il déclaré à propos de l’Italien, dont la seule victoire était à Monaco – la course la plus lente du calendrier – de la pole position avec Renault en 2004.

Smedley a également révélé qu’il avait été contacté par environ la moitié du peloton actuel et plusieurs ex-pilotes, «Je suis populaire dans quelques endroits mais principalement impopulaire à la minute avec la plupart des gens sur la grille.

Brawn a déclaré que tout classement serait toujours controversé car il n’y avait pas de moyen définitif de comparer les époques avec différentes voitures et circuits. suscitera beaucoup de débats à ce sujet et nous l’affinerons peut-être.

«Je ne pense pas que les gens en rient. Je pense que cela a suscité de nombreux débats. Je pense qu’une fois que vous aurez compris la méthodologie, les gens commenceront à comprendre », a-t-il déclaré.