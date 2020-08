La Formule 1 a confirmé la structure compacte du week-end de course de deux jours pour la 13e manche du championnat à Imola.

Comme . l’a révélé la semaine dernière, au lieu de trois séances d’essais totalisant quatre heures de course, les pilotes n’auront qu’une seule séance d’essais de 90 minutes samedi pour se préparer aux qualifications et à la course.

Les essais auront lieu samedi à 10h, heure locale, puis se qualifieront à 14h le même jour. La course débutera à 13h10 dimanche.

Les autres courses confirmées jusqu’à présent sur le calendrier de la F1 2020 se dérouleront toutes au format habituel des événements de trois jours.

Jusqu’à présent, la Formule 1 a confirmé 13 courses sur son calendrier réorganisé. Dans un communiqué, le championnat a déclaré qu’il comptait confirmer les courses finales «dans les semaines à venir».

Le calendrier final devrait inclure jusqu’à 18 courses et se terminera par des événements à Bahreïn et à Abu Dhabi à la mi-décembre. Imola est l’un des quatre sites ne faisant pas partie du calendrier d’origine qui ont été ajoutés à la liste des courses, avec le Mugello, l’Autodromo do Algarve et le Nurburgring.

Le circuit international de Sepang, qui a organisé le Grand Prix de Malaisie entre 1999 et 2017, aurait décidé de ne pas chercher à revenir au calendrier.

