Le week-end a bien commencé pour Valtteri Bottas. Après avoir annoncé hier le renouvellement de son contrat avec Mercedes jusqu’à la fin de 2021, il a signé aujourd’hui le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone.

Une fois de plus, les températures élevées de l’environnement et sur l’asphalte ont montré que les pneus vont encore souffrir sur les 5,8 km de cette piste. De plus, ce problème est accentué par la présence de composés plus mous. Une forte dégradation était évidente sur plusieurs voitures, même sur le composé dur. Pour cette raison, une stratégie à guichet unique est risquée et imprudente.

Avec un temps de 1: 26.144, Valtteri Bottas a amélioré de 1,3 seconde le temps fixé la semaine dans cette même séance par Max Verstappen. Après que le Finlandais soit à 0,138 seconde de son coéquipier et actuel leader du championnat, Lewis Hamilton. Le Britannique a commis une erreur sur son tour le plus rapide et n’a pas pu s’améliorer par la suite.

En troisième position, Max Verstappen de Red Bull à 0,727 seconde, suivi de Nico Hülkenberg de Racing Point à 0,776 seconde. Le pilote allemand remplace à nouveau Sergio Pérez après un nouveau test positif pour COVID-19.

Ferrari a pris un bon départ avec Charles Leclerc et Sebastian Vettel aux cinquième et septième places. Entre eux se trouvait Alexander Albon de Red Bull. Le top 10 a été complété par Lance Stroll de Racing Point, Daniil Kvyat d’AlphaTauri et Esteban Ocon de Renault.

Les McLarens de Lando Norris et Carlos Sainz ont de nouveau commencé la première séance en dehors des premières étapes, adoptant une approche différente de la préparation, comme d’habitude. De moins en plus.

Lors de cette séance, le Polonais Robert Kubica a pris la voiture d’Antonio Giovinazzi pour continuer son rôle de pilote d’essai chez Alfa Romeo. Il a terminé dix-neuvième trois dixièmes derrière Kimi Räikkönen.

C’était l’époque:

GP du 70e anniversaire – Essais gratuits 1

Pos.

Pilote

Équipe

Nac.

Temps

Écart

Se tourne

un événement

une

V. Bottas

Mercedes

FIN

1: 26,166

-.—

une

deux

L. Hamilton

Mercedes

GBR

1: 26.304

+0,138

2. 3

3

M. Verstappen

Taureau rouge

HOL

1: 26 893

+0,727

24

4

N. Hülkenberg

Point de course

ALE

1: 26,942

+0,776

25

5

C. Leclerc

Ferrari

LUN

1: 27,062

+0.896

vingt

6

A. Albon

Taureau rouge

TAI

1: 27,280

+1 114

22

7

S. Vettel

Ferrari

ALE

1: 27,498

+ 1332

vingt et un

8

L. Promenade

Point de course

CHIEN

1: 27,539

+1 373

26

9

D. Kvyat

AlphaTauri

RUS

1: 27,653

+1 487

27

dix

E. Ocon

Renault

FRA

1: 27 701

+1 535

2. 3

Onze

P. Gasly

AlphaTauri

FRA

1: 27 707

+1 541

2. 3

12

L. Norris

McLaren

GBR

1: 27.846

+1 680

26

13

R. Grosjean

Haas

FRA

1: 27,908

+1 742

26

14

C. Sainz

McLaren

ESP

1: 28,138

+1 972

28

quinze

G. Russell

Williams

GBR

1: 28,170

+ 2 004

24

16

N. Lafiti

Williams

CHIEN

1: 28,226

+2 060

24

17

D. Ricciardo

Renault

AUS

1: 28,511

+2 345

2. 3

18

K. Räikkönen

Alfa Romeo

FIN

1: 28,655

+2 489

24

19

R. Kubica

Alfa Romeo

POL

1: 28,960

+2 794

22

vingt

K. Magnussen

Haas

VACARME

1: 29,319

+3 153

17

Observer:

