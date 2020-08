Max Verstappen a prouvé qu’il avait raison de ne pas tenir compte d’une instruction de son ingénieur de ne pas risquer d’endommager ses pneus, a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.

Après avoir franchi l’étape unique des qualifications sur le caoutchouc dur, Verstappen s’est rapproché des principaux pilotes Mercedes au début de la course. Il a été averti de ne pas risquer ses pneus en les suivant de trop près, mais a déclaré à son équipe: « C’est la seule chance d’être près de la Mercedes – je ne suis pas assis derrière comme une grand-mère. »

Horner a expliqué pourquoi l’équipe avait initialement exhorté Verstappen à faire attention. «Nous savons qu’en suivant une voiture de près, vous endommagez vos pneus», a-t-il déclaré en réponse à une question de .. «Nous savions que Mercedes serait au stand parce qu’ils étaient sur ce composé plus souple, pour commencer.

«Nous voulions nous assurer que nous pouvions faire du foin pendant que le soleil brillait et qu’il nous restait des pneus.»

Cependant, la sensibilité de Verstappen à son caoutchouc lui a permis de rester proche sans blesser ses pneus, a déclaré Horner.

«Il a un bon feeling pour ces pneus. Nous l’avons vu à de nombreuses reprises, gérant incroyablement bien les pneus. «

«Il protégeait vraiment ces pneus dans les virages à grande vitesse et était bien placé pour les stands», a ajouté Horner. «Et il avait absolument raison. Il a incroyablement bien géré ce tour. De même sur le pneu moyen lorsque nous l’avons utilisé.

Verstappen a effectué un court relais de six tours sur des pneus moyens avant de revenir au caoutchouc plus dur pour la course au drapeau. À ce moment-là, il avait à la fois la Mercedes derrière lui, y compris Lewis Hamilton, qui a retardé son dernier arrêt au stand pour avoir des pneus plus frais pour les derniers tours.

«À la fin de la course, il avait le rythme en main au cas où Lewis commencerait vraiment à lui revenir, agressivement sur son pneu beaucoup plus frais», a déclaré Horner.

