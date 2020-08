Sebastian Vettel a déclaré qu’il ne voyait pas comment les choses pourraient empirer pour lui après avoir tourné seul au premier virage de la course d’aujourd’hui.

Le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa voiture en contournant le virage d’Abbey au début de la course. Ensuite, Vettel a dit qu’il pensait avoir été touché par une autre voiture, mais s’est rendu compte par la suite qu’il avait tourné tout seul.

«J’ai pris un très bon départ et j’ai ensuite voulu éviter les ennuis», a-t-il expliqué. «Je me suis un peu serré dans mes bras à l’intérieur et j’ai d’abord eu l’impression que quelqu’un m’avait touché.

«Je n’ai pas vérifié à nouveau, mais je pense avoir été surpris par le trottoir et y avoir perdu la voiture. J’ai beaucoup compromis ma course et de là, j’ai dû revenir. Donc, la journée aurait évidemment pu être un peu meilleure sans cela.

Vettel a enduré deux week-ends ingrats à Silverstone. «Depuis samedi matin la semaine dernière, je n’ai pas pu faire de progrès», a-t-il déclaré. « C’est ce qui ressort le plus. »

Son coéquipier Charles Leclerc a obtenu de meilleurs résultats, revenant de Silverstone avec une troisième place la semaine dernière et une quatrième aujourd’hui. Vettel dit qu’il est difficile de comprendre la différence de performance entre eux.

«Autour du tour ce week-end, il est un peu plus difficile de juger parce que nous avons utilisé des niveaux d’appui légèrement différents sur les voitures. Autour du tour, cela semble assez égal, la perte. Surtout, je lutte dans les virages à vitesse plus lente et à vitesse moyenne. C’est quelque chose dont nous n’avons pas réussi.

«Nous avons évidemment la prochaine course dans une semaine, pas ici encore mais ailleurs, donc nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais j’espère que nous pourrons revenir à un rythme plus normal.

«Aujourd’hui dans la course évidemment, aussi le week-end dernier, nos courses étaient très différentes. J’étais toujours coincé dans la circulation, en commençant plus en arrière. Perdre la voiture dans le premier tour n’a évidemment pas aidé à cet égard. Mais il y avait probablement très peu de tours pour faire une comparaison en course. J’espère donc que le prochain sera une course plus douce et devrait donc être simple.

«Ce n’est évidemment pas la meilleure manche pour moi en ce moment, mais je fais confiance à l’équipe que j’ai autour de moi», at-il ajouté. «Tout le monde dans le garage aussi. Je suis assez ouvert pour la prochaine course, et je ne pense pas que cela puisse empirer d’où je suis. »

