Le quadruple champion de Formule 1 Sebastian Vettel a alimenté les spéculations sur un déménagement à Racing Point pour 2021 jeudi en confirmant qu’il avait quitté le Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier dans la voiture du chef d’équipe Otmar Szafnauer.

Le photographe de Formule 1 Mark Sutton avait rapporté avoir vu l’Allemand monter dans le siège passager de la Ferrari de Szafnauer après la course à Silverstone, mais n’a pas pu prendre de photos.

« C’est correct. Nous allions à la station-service », a déclaré Vettel, qui quitte Ferrari à la fin de l’année, aux journalistes avant le Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone.

«Après la station-service, il rentrait chez lui et j’ai continué à aller ailleurs. C’est une belle voiture. Une Ferrari Pista et je me souviens il y a des années, il parlait de cette voiture et maintenant il en a évidemment une.

«Nous portions des masques… Je trouve un peu gênant de nos jours que les gens font des histoires avec tout. Je ne vois pas les nouvelles là-dedans. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste de supposer que courir pour Aston Martin, le nouveau nom de Racing Point à partir de 2021, était toujours une possibilité, Vettel a écarté la question.

«J’ai beaucoup de possibilités», a déclaré le joueur de 33 ans, qui a remporté ses titres avec Red Bull en 2010-13. «Peut-être pas autant en Formule 1, car vous pouvez faire le calcul et voir quelles places sont prises.

«Je pense que le plus important est que je suis satisfait de mon choix et que le temps nous dira quel est le choix. Je ne suis pas trop stressé à ce sujet. «

Vettel a également été vu en train de saluer le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, mais il en a minimisé l’importance: «Je saluais également (le patron de Mercedes) Toto (Wolff) et (le directeur de Red Bull) Christian (Horner) et d’autres personnes dans le paddock.

Son coéquipier Charles Leclerc, assis à côté, lui a rappelé qu’il y avait encore un siège chez Mercedes – celui du sextuple champion du monde Lewis Hamilton qui est sans contrat à la fin de l’année mais qui semble sûr de rester.

Le Racing Point à moteur Mercedes est le meilleur pari de Vettel, mais leurs deux pilotes ont des contrats à long terme. L’un est Lance Stroll, le fils du propriétaire, tandis que l’autre est le Mexicain expérimenté Sergio Perez, qui apporte un soutien substantiel.

Perez est en avance sur Stroll au championnat, bien qu’il ait raté la dernière course après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus.