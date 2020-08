Sebastian Vettel n’a jamais été le pilote le plus bavard de la radio, notamment lors des qualifications.

Mais sur le Circuit de Catalunya aujourd’hui, Vettel, qui connaît un début difficile pour sa dernière saison chez Ferrari, est passé de simplement silencieux à complètement silencieux. Les 20 messages de l’ingénieur de course Riccardo Adami n’ont pas été reconnus.

Aucune demande d’ajustements de configuration; aucun retour sur l’équilibre de la voiture; pas de questions sur l’endroit où il gagne ou perd du temps au tour par rapport à son coéquipier; pas de remerciement « les gars ».

Est-ce inhabituel? Et est-ce un signe des tensions croissantes que certains perçoivent entre Vettel et l’équipe qui lui a dit il y a trois mois que ses services ne seraient pas nécessaires l’année prochaine?

Ce n’est pas sans précédent pour les conducteurs de rester silencieux à la radio. Charles Leclerc n’a pratiquement rien dit sur son chemin vers sa première victoire dans le Grand Prix de Belgique l’année dernière, même si c’était dans des circonstances exceptionnelles.

Vettel n’a pas tendance à parler beaucoup à la radio. Mais à Silverstone le week-end dernier, il a parlé occasionnellement, à la fin de quelques manches et après avoir été éliminé en Q2. «C’était tout ce que j’avais», dit-il. «C’était tout ce qu’il y avait dans cette voiture. Alors, j’ai essayé. Je vous remercie. »

Même parmi les conducteurs qui préfèrent se taire à la radio, on peut normalement s’attendre à ce qu’ils disent quelques mots à la fin des séances. Mais la préférence de Vettel pour le silence est devenue plus perceptible récemment: il n’a pas dit un mot après avoir pris le drapeau à damier à la 12e place à Silverstone dimanche. Plus tôt dans la course, il s’est plaint à son équipe de sa stratégie à la radio.

Il est difficile de ne pas voir la réticence croissante de Vettel à être entendu parler à son équipe comme un symptôme de la fracture dans leur relation. Cela devrait devenir une scission à la fin de l’année, et dans les circonstances, il n’est guère étonnant que certains se demandent si cela se produira plus tôt que cela.

Transcription radio de qualification de Sebastian Vettel

Première exécution Q1Pour VettelKvyat et Stroll sur un hors-jeu. Pour VettelTrack est clair devant et derrière, vous pouvez pousser. Vers VettelClear par derrière.Deuxième manche Q1Pour VettelTrack est clair, vous pouvez pousser.À VettelK2. Mise en charge. Actuellement P9.À VettelEt dégager par derrière. Restez négatif.Première exécution Q2À VettelRegardez votre miroir pour Ricciardo, tour chronométré. Et Hamilton, laissez-le passer. Laissez Ricciardo passer et Hamilton derrière. Hamilton quatre secondes, à Vettel Hamilton dans le tour derrière. Hamilton entre en jeu. À Vettel, surveillez Bottas, il boxe devant. À Vettel et dégage par derrière. À VettelStroll a chronométré le 24e tour derrière. Et dégagez derrière Stroll.To VettelCan ouvrir plus si vous avez besoin. Promenez-vous 15 derrière, un à cinq. À VettelStroll 12 derrière, la piste est libre, vous pouvez pousser. Vers la boîte VettelK2 et dégager par derrière.Deuxième manche Q2A VettelGroup de voitures 10 secondes d’avance, on se rassemble. A Vettel Encore beaucoup de marge. Piste [unclear] vous pouvez pousser.To VettelMode lentement et suivez la référence. P11.Pour VettelCharge éteint et mode lent.

