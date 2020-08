Roy Nissany fera ses débuts lors d’une séance d’entraînement officielle de Formule 1 pour Williams ce week-end.

Le pilote de Formule 2 prendra le relais de la voiture de George Russell pour la première séance d’essais sur le Circuit de Catalunya vendredi.

«Je suis très désireux de monter dans la voiture à Barcelone», a-t-il déclaré. «Conduire pour la première fois aux premiers essais est une étape importante pour chaque pilote.»

Williams a l’intention que ce soit sa première de trois sorties dans la FW43. La voiture de Nissany portera les logos de la start-up Isreal. «Pour moi, c’est aussi une réussite nationale que de porter le drapeau israélien», a-t-il déclaré. «Je me suis minutieusement préparé pour cela avec l’équipe et je pense que nous pouvons en tirer une grande valeur.»

Nissany sera le deuxième pilote israélien à participer à une séance d’essais officiels de Formule 1 depuis le début du championnat du monde. L’autre était son père Chanoch, qui a conduit pour Minardi lors d’une séance d’essais au Grand Prix de Hongrie il y a 15 ans, et a perdu plus de sept secondes.

Le plus jeune Nissany a remporté des courses dans le championnat désormais disparu de Formula V8 3.5. Il occupe actuellement la 18e place du classement de la Formule 2 avec un point. Il a testé Williams à la fin de l’année dernière, mais a été plus de trois secondes plus lent que les pilotes actuels de l’équipe, Russell et Nicholas Latifi, au cours des deux jours.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020Le père de Nissany a conduit lors d’une séance d’entraînement pour Minardi en 2005

Partagez cet article . avec votre réseau: