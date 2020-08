Date publiée: 22 août 2020

Williams a peut-être un moteur Mercedes, mais George Russell dit que l’équipe ne peut pas l’utiliser au maximum en raison de la «traînée» de la FW43.

La formation de Grove a atteint le fond en 2019 quand elle a passé la saison à se chamailler pour les P19 et P20 au fond de la grille, terminant en bas du championnat des constructeurs avec un seul point.

Et si l’équipe est toujours à la recherche de son premier point en 2020, elle a au moins pu se battre avec les autres milieu de terrain lors des qualifications.

Mais le rythme de course reste un problème pour Williams, et Russell s’attend à ce que cela se poursuive lors du prochain Grand Prix de Belgique.

C’est à cause de la «traînée» de la FW43, donc même si la voiture est propulsée par le moteur Mercedes, considéré comme le plus puissant de la grille, Russell dit que l’équipe ne peut pas utiliser toutes ses capacités.

Quand Motorsportweek.com lui a demandé s’il s’attendait à ce que Williams ait un avantage sur ses rivaux au GP de Belgique, Russell a répondu: «Non, en fait. Non.

«Même si nous avons le moteur le plus puissant à l’arrière, nous sommes de loin la voiture la plus« traînante »sur la grille.

«C’est pourquoi vous nous avez vu aller vraiment fort à Budapest ces deux dernières années car ce n’est pas un circuit sensible à la puissance en tant que tel et même si nous avons beaucoup de puissance, nous ne l’utilisons pas vraiment parce que nous avons tellement de traînée. dans la voiture.

«Donc, par rapport au Racing Point et à la Mercedes, nous avons énormément de vitesse sur eux, simplement parce que la voiture est si traînante. Même si sur le papier vous pensez « bien, nous avons une Mercedes, nous devrions voler à Spa et Monza », ce n’est pas le cas, car malheureusement, aérodynamiquement, nous avons une efficacité vraiment médiocre dans la voiture et cela rendra les choses vraiment difficiles pour nous. «

Williams a bien sûr de l’espoir pour l’avenir après son rachat par la société d’investissement privée américaine Dorilton Capital, ce qui leur donne les fonds qu’ils estiment nécessaires pour redevenir compétitifs à l’avenir.

«L’examen stratégique a été un processus utile à suivre et a prouvé que la Formule 1 et Williams avaient de la crédibilité et de la valeur», a déclaré la directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, sur le site Web de l’équipe.

«Nous sommes maintenant arrivés à une conclusion et nous sommes ravis que Dorilton soit le nouveau propriétaire de l’équipe. Lorsque nous avons lancé ce processus, nous voulions trouver un partenaire qui partageait la même passion et les mêmes valeurs, qui reconnaissait le potentiel de l’équipe et qui pouvait libérer sa puissance.

«À Dorilton, nous savons que nous avons trouvé exactement cela. Des gens qui comprennent le sport et ce qu’il faut pour réussir. Des gens qui respectent l’héritage de l’équipe et feront tout pour assurer sa réussite à l’avenir.

«En tant que famille, nous avons toujours mis notre équipe en premier. Réussir à nouveau l’équipe et protéger nos collaborateurs est au cœur de ce processus depuis le début. C’est peut-être la fin d’une époque pour Williams en tant qu’équipe familiale, mais nous savons qu’elle est entre de bonnes mains. La vente assure la survie de l’équipe, mais surtout ouvrira la voie au succès.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dorilton pour la confiance dont il a fait preuve dans notre équipe et nous sommes impatients de travailler avec eux maintenant. Je tiens également à remercier le conseil d’administration de Williams et nos conseillers qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour y parvenir, ainsi que nos employés qui sont restés fidèles.

