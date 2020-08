Williams s’attend à ce que ses pilotes soient en mesure de concourir pour les points «au mérite» dans un proche avenir grâce aux progrès réalisés avec sa voiture.

Après les cinq premières courses, Williams reste la seule équipe à encore marquer un point. La 12e place de George Russell au Grand Prix de Grande-Bretagne est sa meilleure performance à ce jour.

Williams a marqué un seul point lors de sa campagne 2019 troublée, lorsque Robert Kubica a été promu à la 10e place en Allemagne après que les deux pilotes Alfa Romeo aient été pénalisés.

Le responsable des performances des véhicules de l’équipe, Dave Robson, estime que les gains réalisés depuis lors les mettront en lice pour le top 10 cette année.

«C’est bien que nous courions, nous sommes proches d’au moins deux équipes», a-t-il déclaré. «Je pense que le prochain groupe de voitures devant nous et les Haas sont tous assez proches les uns des autres. Ils sont un peu loin pour le moment.

« Mais si nous pouvons combler cet écart, alors il y a potentiellement des points à avoir uniquement sur le mérite plutôt que de compter pour le moment sur le malheur des autres. »

Robson a décrit comment l’équipe a réorganisé le programme de développement de sa voiture en raison du calendrier de course révisé et condensé de la F1 pour 2020, et a profité de l’opportunité unique offerte par les épreuves «à double tête».

«Le développement de la voiture se déroule plutôt bien», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de choses à faire.

«La plupart de ce que nous avons apporté au cours des derniers événements dit fonctionne généralement comme prévu, ce qui est un très bon signe, espérons-le assez différent d’il y a 12 mois.

«Il est difficile d’intégrer ce développement dans le programme de course intense, car une grande partie de la fabrication est dédiée uniquement à fournir des pièces pour nous permettre de continuer.

«Les courses consécutives que nous avons eues sont en fait une opportunité très utile, ici [Silverstone] et en Autriche, pour obtenir des données claires et tester de nouvelles choses que vous n’auriez normalement pas la chance de faire. De toute évidence, toutes les équipes ont cette opportunité, mais en fait, cela nous a aidés en début de saison à avoir ces deux opportunités.

«Donc, même si les courses ont été assez intenses en termes de fréquence des courses. Je pense qu’en fait, les tests ont très bien fonctionné dans ce domaine.

«J’espère que les devoirs que nous avons faits ces derniers mois porteront désormais leurs fruits et se réaliseront dans les courses à venir», a ajouté Robson. «Mais nous pouvons les combiner, combiner les deux, la partie course et développer la voiture. Je pense que cette voiture est assez bonne. C’est mieux que l’année dernière. Nous avons quelque chose sur quoi travailler. »

