Date publiée: 10 août 2020

Toto Wolff, essayant de jouer le rôle de médiateur, a averti les équipes de protestation que Lawrence Stroll irait «all-in» s’il était emmené devant la Cour d’appel internationale.

Renault, Ferrari, McLaren et Williams sont tous prêts à faire appel de la décision de la FIA de déduire 15 points Racing Point et de leur infliger une amende de 400 000 euros pour avoir utilisé des conduits de frein arrière illégaux inspirés de Mercedes. Ils ont été jugés non conformes au Règlement Sportif plutôt qu’au Règlement Technique et peuvent donc continuer à les utiliser.

Le quatuor d’équipes protestataires estime que la punition n’est pas assez sévère tandis que Racing Point souhaite également faire appel pour effacer son nom. Ils sont toujours catégoriques sur le fait qu’ils n’ont enfreint aucune règle.

Wolff est au milieu, essayant de ramener la paix dans le paddock.

« Je ne pense pas que quiconque s’intéresse à ce que cela continue pour toujours et que cela soit renvoyé à la Cour d’appel internationale », a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

«Parce qu’il faudra un mois ou deux avant qu’il y ait [proper] affaire avec des avocats impliqués et donc tout le monde essaie d’être pragmatique.

«J’ai été invité à être le médiateur entre les deux groupes que j’ai essayé de satisfaire.

«Ils sont tous tellement têtus, mais je pense que nous avons fait un peu de progrès et maintenant, dans les prochaines 48 heures, nous devrions arriver à une conclusion sur le fait que les appels restent maintenus ou si tout le monde décide que cela ne vaut pas la peine d’aller dans cette direction parce que Racing Point a été pénalisé de toute façon.

Otmar Szafnauer et Lawrence Stroll ont tous deux fermement défendu les actions de Racing Point et Wolff a averti que ce dernier irait à tapis s’il était traîné devant la Cour d’appel internationale pour la voiture surnommée «la Mercedes rose».

Il a ajouté: «Lawrence [Stroll] est quelqu’un qui ne fait aucun prisonnier et l’avis juridique est qu’il s’agit d’une affaire à 99,9% qu’il remportera devant la Cour d’appel internationale.

«Il n’ya pas un millimètre où, de l’avis de Mercedes également, Racing Point a mal tourné.

«C’est une question complexe et certains règlements ont été interprétés d’une certaine manière. Cette fameuse règle du «grand-père» est apparue, que je n’avais jamais entendue auparavant, mais vous devez peut-être comprendre que c’est l’invention [of the car].

«C’est tout à fait honneur à la FIA, ils ont des problèmes complexes à résoudre et c’est un autre de ceux-ci, mais Lawrence va faire tapis.

«S’il doit être traîné vers l’ICA, il déploiera toutes les ressources dont il dispose et mettra fin à cela de manière positive.»

