Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, est un grand fan du coureur japonais Yuki Tsunoda et espère l’avoir dans son équipe «tôt ou tard».

Honda soutient le pilote japonais tout au long de sa carrière de course junior, dans l’espoir de réaliser son rêve de longue date d’avoir un pilote japonais dans un siège de Formule 1, et leur relation avec Red Bull et AlphaTauri en tant que fournisseur de moteurs fournit un chemin clair pour Tsunoda pour en faire la Formule 1.

Tsunoda a terminé P9 du championnat F3 l’année dernière, mais en 2020, il commence à prendre vie avec Carlin après sa promotion en F2.

Il est monté sur le podium à trois reprises jusqu’à présent cette saison, notamment en remportant sa première victoire lors de la course de Silverstone.

Tsunoda peut également se considérer comme malchanceux en terminant P2 lors de la course mouillée du Grand Prix de Styrie après un échec de la radio de l’équipe qui l’a amené à entrer aux stands beaucoup trop tard et a perdu une victoire presque certaine.

Mais ses efforts ne passent certainement pas inaperçus et Tost s’attend à avoir Tsunoda comme pilote AlphaTauri «tôt ou tard».

« Tout d’abord, Red Bull et Honda soutiennent Tsunoda parce que c’est un pilote fantastique », a-t-il déclaré à la version italienne de Motorsport.com.

«C’est un pilote très talentueux, il a tellement de qualités qu’il a montré en Formule 3 l’année dernière et qu’il montre encore cette année.

«Je me souviens de la course en Autriche, quand il a couru sur piste mouillée. Il était en tête du classement, il menait la course, mais en raison d’une panne radio, il a été appelé aux stands trop tard pour faire l’arrêt aux stands. Et de toute façon, il a terminé deuxième. Puis à Silverstone, il a remporté la course.

«Il améliore encore ses performances, il devient de plus en plus expérimenté et j’espère l’avoir, tôt ou tard, dans AlphaTauri, clairement.

Il pourrait bien y avoir une ouverture pour Tsunoda en 2021 sur la base des procédures menées jusqu’à présent cette année.

Pierre Gasly surclasse régulièrement Daniil Kvyat à AlphaTauri cette année, marquant 14 points contre deux pour le Russe, ce qui pourrait inciter Red Bull et Honda à tenter leur chance sur Tsunoda à la place de Kvyat.

Alex Albon a également eu du mal à trouver la forme chez Red Bull, donc un autre remaniement des pilotes entre les équipes pourrait être envisagé, créant une opportunité pour Tsunoda.

Tsunoda lui-même a également parlé de ses espoirs d’obtenir un siège AlphaTauri l’année prochaine.

«C’est sûr que j’ai besoin de victoires», a-t-il déclaré lors de la Motorsport Week.

«J’ai déjà perdu pas mal de points en début de saison.

«Je pense que le plus important est que j’ai besoin de cohérence, [in Austria we got] zéro point, puis le second [race a] podium, puis zéro point, maintenant nous avons un premier podium à la première place. Ce n’est toujours pas cohérent.

«Je m’attends à beaucoup de victoires dans le futur, et à avoir de bons points pour le classement des pilotes et j’espère pouvoir obtenir [a] siège pour 2021 dans AlphaTauri. »

Tsunoda est actuellement P4 au classement F2, à 39 points du leader du championnat, l’ancien Red Bull devenu junior de Ferrari Callum Ilott.

