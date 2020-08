En bas de deux de leurs principaux gardiens de rotation à Avery Bradley et Rajon Rondo, les Lakers de Los Angeles avaient besoin de joueurs pour intensifier. L’entraîneur-chef Frank Vogel a inséré Kentavious Caldwell-Pope dans la formation de départ, et on attend plus d’Alex Caruso, avec Kyle Kuzma et Dion Waiters.

Bien que Caldwell-Pope n’ait pas été formidable lors des deux premiers matchs de classement des Lakers, Caruso et le reste de l’unité de banc se sont intensifiés de manière majeure. Malgré l’échec des Lakers face au match des Raptors de Toronto, ce n’est en partie pas à cause des réserves qui ont récolté 50 des 92 points des Lakers cette nuit-là.

Kuzma a mené le banc avec 16 points, tandis que Caruso a ajouté 11 points et trois interceptions et les serveurs ont également ajouté 12 points. Pour le deuxième match consécutif, le banc des Lakers a montré qu’ils pouvaient avoir un impact et Frank Vogel a fait l’éloge de ses trois meilleures réserves.

« Vous avez trois gars qui peuvent tous tirer et mettre le ballon sur le sol et attaquer la peinture », a déclaré Vogel avant le match.

«S’ils jouent de la bonne manière, en essayant de toucher la peinture, en jouant au basket-ball de passes supplémentaires, ils font beaucoup de choses offensivement. Nous devons simplement nous assurer de défendre à l’autre bout, car nous sommes assez petits, mais ce groupe a fait du bon travail avec cela l’autre soir. «

Vogel a également mentionné spécifiquement Caruso et Caldwell-Pope comme étant censés passer beaucoup de temps sur le terrain. « Je suis également conscient d’essayer de mettre Alex et KCP à l’aise pour jouer des rôles plus importants », a-t-il ajouté.

«De toute évidence, ces gars vont prendre un peu de retard défensivement, avec Avery étant éliminé. Je veux qu’ils jouent tous les deux à l’aise pendant plus de 20 minutes. »

Alors que la défense et l’agitation sont la carte de visite de Caruso, on ne peut pas en dire autant des serveurs et de Kuzma, mais les deux ont travaillé dur jusqu’à présent à cette fin. Kuzma a fait un excellent travail en essayant de contenir Kawhi Leonard contre les Clippers et les Waiters n’a pas non plus été un inconvénient de ce côté-là.

En ce qui concerne le jeu, Vogel a été très satisfait de ce que Caruso a fait. «Il a fait du bon travail en s’améliorant avec cela pendant la majeure partie de l’année», a déclaré Vogel après la défaite. «Comme nous en avons parlé, il envisage un rôle potentiellement plus important. Tout notre groupe était hors de rythme quand il a eu ces deux revirements. Il a fait un travail formidable pour nous et tout ira bien. «

Les serveurs ont également joué un rôle important dans le jeu des Lakers pour ne pas tomber alors que Kuzma a été exactement ce dont les Lakers ont besoin sur le banc. Une chose est sûre, c’est que les Lakers ont la profondeur nécessaire et si leurs réserves continuent à jouer à ce niveau, ils seront difficiles à battre dans une série.

Vogel loue la défense de Kyle Kuzma

Kuzma est entré dans la ligue et s’est immédiatement imposé comme un buteur de niveau NBA, mais le reste de son jeu a été remis en question au fil des ans. Une chose qui n’a jamais été mise en doute est son éthique de travail et son désir de s’améliorer dans toutes les facettes du jeu.

Kuzma a travaillé dur pour le faire défensivement et cela s’est montré lors de la victoire des Lakers sur les Clippers où il a fait un travail plus que satisfaisant en essayant de contenir Leonard, ne méritant que les éloges de son entraîneur-chef.

«Il a été exceptionnel ce soir. Il a eu d’autres excellentes performances cette année, donc je ne sais pas si c’était la meilleure. C’est juste là-haut avec l’un de ceux-là », a déclaré Vogel. «En particulier, lorsqu’il est passé à Kawhi, il avait de très bons biens et nous a aidés à faire des arrêts.

«Il travaille très dur à cette fin. Certains matchs lui sont plus favorables, mais il a été formidable ce soir. Comme vous l’avez dit, lorsque nous plaçons A.D. au 5, s’il peut performer comme ça sur le côté défensif, nous allons gagner beaucoup de matchs. «

