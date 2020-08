Le début des séries éliminatoires de la NBA approche à grands pas, bien que les Lakers de Los Angeles essaient toujours de retrouver leur forme d’avant l’arrêt qui les a aidés à gagner la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest.

Les Lakers ont été battus par les Indiana Pacers samedi, tombant à 2-4 dans leurs matchs de classement jusqu’à présent. LeBron James a réalisé sa meilleure performance à Orlando, marquant 31 points pour accompagner huit rebonds et sept passes sur 13 tirs sur 24 en 35 minutes, mais les acteurs des Lakers ont toujours eu du mal autour de lui.

Une chose qui a été remarquée dans ces matchs de classement est que l’entraîneur-chef Frank Vogel est toujours à la recherche de rotations qui fonctionnent. Il a utilisé 10 ou 11 joueurs dans chaque match jusqu’à présent, chaque joueur de la liste ayant une opportunité à un moment ou à un autre.

Contre les Pacers, il y avait Quinn Cook, Jared Dudley et la recrue Talen Horton-Tucker, et Vogel a été impressionné par ce qu’il a vu de ce trio alors qu’il continue à expérimenter différentes formations pour évaluer les joueurs.

«Nous continuons à regarder des gars différents. Ce soir, Talen, Quinn Cook et Dudz se sont tournés pour obtenir quelques minutes significatives. Je pensais que ces trois gars avaient très bien joué. Je pensais que notre sensation générale et notre déroulement offensif étaient les meilleurs qu’ils aient été en quelques matchs », a déclaré Vogel.

«Ce tronçon où nous jouons essentiellement des défenses d’élite dans les cinq premiers matchs – et une défense unique avec Houston s’ils ne sont pas classés haut – cela va nous renforcer. Il y a eu des luttes qui ont été un peu frustrantes, mais jouer contre de grandes défenses est le meilleur moyen de préparer et de resserrer toutes vos pièces d’exécution. Vraiment optimiste quant à notre apparence offensive et au jeu dans son ensemble. »

Avec deux matchs de classement restant cette semaine avant le début des séries éliminatoires, Vogel prévoit toujours d’utiliser des alignements différents. «Continuez simplement à expérimenter», a-t-il répété.

«Nous avons une semaine similaire entre le match des Nuggets et notre premier match éliminatoire. Comme je l’ai dit, j’ai une idée de ce à quoi va ressembler cette rotation. Il y aura encore une évaluation au cours des deux prochains matchs. Nous allons terminer ce match de Denver, puis nous avons deux jours avant le match de Sacramento. Nous verrons comment gérer au mieux ce jeu en termes de repos, de rythme et de tous ces types de choses. «

Cela étant dit, il semble que Vogel ait déjà une idée de ce à quoi ressemblera sa rotation d’après-saison.

«Nous continuerons d’évaluer et d’utiliser ces deux prochains jeux pour examiner des choses différentes. J’ai une bonne idée de ce à quoi va ressembler notre rotation en séries éliminatoires, mais il y a une marge de manœuvre et nous allons continuer à évaluer », a-t-il déclaré.

Un aspect du jeu où les Lakers ont vraiment lutté cette saison est avec James sur le banc. C’était contre le cas contre les Pacers car il était un +13 dans une défaite de cinq points, ce qui signifie que l’équipe a été dominée par 18 points dans les 13 minutes où il était sur le sol.

Vogel cherche à obtenir des serveurs, Smith et Morris plus de temps de jeu

Avec Cook, Dudley et Horton-Tucker qui ont tous vu un temps significatif dans le jeu des Pacers, les nouveaux venus Dion Waiters, JR Smith et Markieff Morris n’ont pas vu le terrain contre les Pacers.

Vogel espère leur donner plus de temps lors des deux derniers matchs de classement. «C’est un exercice d’équilibre. Il y a eu des obstacles sur la route avec l’intégration, comme avec n’importe quel nouveau joueur », a-t-il déclaré.

«Aller avec les gars avec lesquels nous sommes allés nous a donné un peu plus de familiarité, et j’ai pensé qu’il était important pour nos gars de trouver un rythme avec certains des gars avec lesquels ils sont plus familiers et de prendre du recul sur l’intégration avec les nouveaux gars. . Je pense que nous reviendrons probablement au prochain match avec eux, mais nous allons dormir dessus, évaluer et voir où nous en sommes. «

