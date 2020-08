L’entraîneur des Lakers Frank Vogel se méfie de l’adversaire de première ronde de son équipe en séries éliminatoires, les Trail Blazers, car ils se vantent du joueur le plus chaud de la ligue, le gardien Damian Lillard.

Portland, n ° 8 des classements de la Conférence Ouest, a obtenu un rendez-vous contre LeBron James et les Lakers, tête de série, avec une victoire en play-in samedi sur les Grizzlies dans la bulle d’Orlando. Lillard a joué un rôle déterminant dans la course remarquable des Trail Blazers en séries éliminatoires.

Il mène la NBA au score au Walt Disney World Resort depuis le redémarrage de la ligue avec 37,6 points par match, y compris le match de play-in. Il a également une moyenne de 46,3 points à ses quatre derniers matchs, dont un record en carrière de 61 contre les Mavericks plus tôt ce mois-ci.

PLAYOFFS NBA: les choix de SN pour chaque série, les finales dans la bulle

Alors que les Lakers se préparent à faire leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2013, Vogel – qui en est à sa première saison avec la célèbre franchise – a fait l’éloge de Lillard et des Trail Blazers.

« Certainement pas votre huitième tête de série typique », a déclaré Vogel lors d’un appel par vidéoconférence dimanche. «Ils ont joué à un niveau élite pendant cette période dans la bulle, au moins offensivement.

« Et nous avons une tonne de respect pour Dame et CJ, évidemment [McCollum] et [Jusuf] Nurkic, mais vraiment pour toute leur équipe et toute leur culture. Ils ont un système qui existe depuis plusieurs années. Ils ont l’élément de continuité, les finales de conférence l’année dernière, donc juste une tonne de respect pour ce qu’ils apportent à la table. «

L’attaquant des Lakers Anthony Davis a également salué Lillard, ajoutant: « Il joue en ce moment. Il est chaud. Il fait tout ce qu’il fait, tout ce qu’il peut faire pour faire gagner son équipe. Il porte la charge. Joue une tonne de minutes.

« Et donc il est à la tête du serpent pour leur équipe. Vous devez faire de votre mieux pour le contenir et lui enlever certaines de ses tendances. Mais ils ont aussi d’autres gars qui jouent aussi. »

« C’est donc un adversaire coriace, mais tout le monde sait à quel niveau il se trouve et dans son état d’esprit. Et il va faire ce qu’il peut pour aider son équipe à gagner. »

Vogel a déclaré que Rajon Rondo effacera la quarantaine lundi, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour le retour du garde des Lakers. Rondo a été mis sur la touche avec un pouce droit fracturé; il a été contraint de quitter la bulle d’Orlando avant la reprise de la saison au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Je ne sais pas exactement quand il sera disponible pour porter l’uniforme », a déclaré Vogel. « Nous allons le faire entrer sur le terrain et voir où il en est. Mais pas encore de calendrier précis pour lui. »

Le premier match de la série Lakers-Trail Blazers aura lieu mardi à 21 h HE.