Déjà en baisse d’Avery Bradley, qui a choisi de ne pas participer à la reprise de la NBA, les Lakers de Los Angeles ont également perdu Rajon Rondo au moins jusqu’à un moment donné au premier tour des séries éliminatoires. Rondo a subi une fracture du pouce droit en pratique qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Son emploi du temps initial, fixé à partir du 16 juillet, était fixé à six à huit semaines. La perte de Rondo a exercé une pression supplémentaire sur l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel en ce qui concerne les rotations et les remplacements aux postes de garde.

Le jeu sur le terrain de Rondo a été pour le moins hasardeux cette saison, mais il est considéré comme l’un des leaders de cette équipe des Lakers. Il a toujours été l’un des joueurs les plus intelligents de la ligue, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si l’entraînement est dans son avenir.

Vogel a permis à Rondo de faire partie du personnel d’entraîneurs alors qu’il se remettait d’une blessure plus tôt cette saison, et l’entraîneur des Lakers espère pouvoir faire de même cette fois-ci. Rondo a quitté la bulle de la NBA pour une intervention chirurgicale et pour commencer son processus de réadaptation, mais il y avait une intention de le garder impliqué.

«Une fois que nous sommes arrivés à ce point, nous avons fait beaucoup avec notre personnel en dehors de la bulle: les entraîneurs, les gars de la vidéo, Kurt Rambis. Être capable d’observer la pratique sur Zoom, de faire partie des réunions de l’équipe et du personnel d’encadrement », a récemment déclaré Vogel. « J’offrirai certainement ce type de perspicacité ou de participation à Rajon si c’est quelque chose qui l’intéresse. »

Le coéquipier des Lakers, Danny Green, pense que la perte de Rondo est légèrement atténuée en raison de ce qu’il apporte en tant que leader et enseignant. «C’est un coup dur, mais pas aussi grave à cause de combien il nous aide sur la touche, du point de vue des entraîneurs», a ajouté Green. «Je sais qu’il sera toujours là pour aider à entraîner et à enseigner.

«Ce serait formidable de l’avoir sur le sol en train de jouer et d’être ce général au sol. Quand il marque plus de 10 points, vous connaissez le record pour nous. Je sais qu’il sera sur cette ligne de touche, entraînant son cul et nous enseignant. «

Les Lakers sont un groupe très uni et chaque joueur apporte quelque chose de différent à la table. L’esprit de Rondo pour le match ne ressemble à personne d’autre et le fait qu’il puisse fournir autant à l’équipe même blessé est une bénédiction.

Rondo arrive en Floride avant de rentrer dans la bulle de la NBA

Rondo est à plusieurs semaines de son retour potentiel, mais la première étape consistera à retrouver l’équipe de Walt Disney World. « Il va certainement revenir très bientôt dans la bulle », a déclaré Vogel.

«Je ne suis pas sûr des détails exacts mais je pense qu’il se dirige vers la Floride [Wednesday] et passera un certain temps à l’extérieur de la bulle avant d’être réintégré à l’intérieur de la bulle. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr.

«Je sais juste qu’ils traitent avec le bureau de la ligue en ce qui concerne les protocoles de rentrée. C’est vraiment quelque chose que notre front office gère plus que je ne connais tous les détails. »

