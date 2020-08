Regardez Pedro Munhoz contre Frankie Edgar les meilleurs moments de la vidéo de combat de l’UFC sur l’événement principal d’ESPN 15. Vidéo complète du combat complet de l’UFC sur l’événement principal d’ESPN 15, gracieuseté de l’UFC.

L’UFC sur ESPN 15 a eu lieu le 22 août à l’UFC APEX à Las Vegas. L’ancien champion des poids légers Frankie Edgar a affronté Pedro Munhoz dans un événement principal des poids coq, qui a été diffusé en direct sur ESPN +. Regardez plus de moments forts de la vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Munhoz vs Edgar, consultez le blog en direct de Jed Meshew de MMA Fighting.

Tour 1: Herb Dean est le troisième homme dans la cage pour cet événement principal. Munhoz décroche quelques premiers coups de pied pour donner le ton, mais Edgar obtient une réponse décente dans une auberge combinée. Edgar a l’air très bien au début de son premier combat de poids coq, lançant des coups de poing en grappes. Munhoz a décroché quelques bons coups mais c’est un et c’est fait pour lui et Frankie est dans un rythme précoce. Munhoz va souvent aux coups de pied pour essayer de ralentir le mouvement d’Edgar, mais il rebondit toujours à la manière classique de Frankie. De gros atterrissages à droite retiennent l’attention d’Edgar Munhoz fait un très bon travail pour couper la cage de Frankie. Cela a temporairement bloqué Edgar qui recourt maintenant à des accusations de blitz. Munhoz travaille le jab et nous voyons beaucoup de tactiques ici tôt. Edgar lance les frappes plus propres et plus puissantes, mais Frankie n’est en aucun cas en dehors et le tour se termine par un bon combo d’Edgar.

MMAFighting marque le round 10-9 Munhoz.

2ème round: Munhoz coupe immédiatement la cage pour commencer le deuxième tour et Frankie montre un retrait mais l’abandonne. Edgar décroche une bonne main droite qui semble avoir coupé Pedro. Frankie mange un coup et tire maintenant un vrai retrait, prend les jambes mais Munhoz se défend. Munhoz décroche une paire et Edgar répond. Les deux se réunissent et Edgar trébuche et Munhoz est partout sur lui avec des coups de poing. Quelques terres mais Frankie parvient à en échapper à la plupart. Edgar commence à chasser un peu plus Frankie et il mange plus de coups en conséquence. Pedro entre et Frankie tire, et Munhoz est sur le dos, à la recherche d’une guillotine. Cela ne dure pas longtemps, alors que les deux hommes se lèvent et que nous revenons à Pedro presser et Edgar lancer des combinaisons et des mouvements. Coup de pied en arrière des terres d’Edgar. Munhoz commence maintenant à saigner de la coupure de son œil droit et Edgar décroche un autre retrait rapide, mais ils sont de retour. Cette manche est vintage Frankie Edgar, mélangeant très bien ses arts martiaux. Le visage de Munhoz le porte un peu à ce stade, mais il fait toujours pression. À la fin de la manche, Munhoz donne un coup de pied à l’aine, Herb Dean demande un arrêt, mais Munhoz jette un coup d’œil à un genou qui saute et le klaxon retentit.

MMAFighting marque le tour 10-9 Edgar, 19-19 au total.

3e tour: Munhoz sort en tirant le jab tôt et Edgar lance toujours ce compteur de gauche. Pedro revient maintenant aux low kicks qu’il a échappés du dernier tour. Jab travaille toujours pour Pedro et maintenant Edgar est effrayé par ce qui semble être sous son œil droit. Pedro est certainement le combattant le plus puissant, mais il lance toujours un et deux. Le jab est très actif ce tour cependant et il ouvre le coup de pied de la jambe de tête. Munhoz décroche une excellente main droite mais Edgar la mange et répond avec son propre crochet gauche fort. Le mouvement de Frankie commence à ralentir un peu, probablement des coups de pied. Bonne main droite d’Edgar. Un autre coup de pied bas de Munhoz prend presque Edgar de ses pieds. Edgar n’a pas de réponse pour le jab et le coup de pied bas et il en a besoin dès que son nez fuit également. Munhoz est également moins coupé sur le comptoir maintenant, il semble avoir fait quelques lectures. Edgar lance un autre coup de pied en arrière, mais celui-ci manque et le tour se termine avec Munoz gardant toujours Edgar sur le pied arrière.

MMAFighting marque le round 10-9 Munhoz, 29-28 Munhoz au total.

Tour 4: Ce ne serait pas un combat de Frankie Edgar s’il ne le portait pas et Edgar montre certainement des dégâts maintenant. Munhoz rencontre la cage pour commencer le tour et Edgar réussit un retrait. Cela l’aidera à garder les choses mélangées mais Munhoz se lève. presque immédiatement et il fait de nouveau pression. Et nous regardons plus de la même chose: Pedro fait pression derrière les jabs et les low kicks, avec la main droite occasionnelle, et Edgar se déplace et lance des combos à quatre coups avec la main gauche étant le coup clé. Munhoz. a décroché son argent a tiré sur un couple. des fois dans ce. rond mais en quelque sorte. n’affecte pas Edgar. Les coups de pied dans les jambes semblent cependant avoir un certain effet. Malheureusement pour Edgar, il ne semble pas avoir le pouvoir d’obtenir vraiment le respect de Munhoz. Plus de coups de pied dans les jambes de Munhoz. et il commence aussi vraiment à composer dans sa main droite. Edgar atterrit en fait un nombre décent de coups. rond. mais ils ne sont pas aussi propres que celui de Pedro atterrit.

MMAFighting marque le tour 10-9. Munhoz, 39-37 Munhoz au total.

Tour 5: Win perd ou nul, Edgar semble excellent en poids coq. L’ancien champion est loin d’avoir terminé à ce stade. Munhoz sort. regardant net et Edgar tire un démontage précoce mais Munhoz le repousse. La jambe gauche d’Edgar commence à montrer les dégâts. Plus de combos d’Edgar et un coup de pied bas de Munhoz enlève presque les jambes. Edgar décroche une grosse main droite mais Munhoz la mange sans problème. Edgar commence maintenant vraiment à augmenter son volume et étant donné le rythme de ce combat, il est honnêtement choquant qu’aucun des deux hommes ne semble fatigué. les deux sont venus préparés. Edgar fait un de ses meilleurs travaux parce que Munhoz se charge de tirs, mais il en atterrit quelques-uns et ils cassent la tête d’Edgar. Edgar a trouvé une maison pour sa main droite principale et les deux hommes saignent librement. Munhoz a également commencé à utiliser un coup de pied avant sur le corps, ce qui est agréable. Cela a été une bataille incroyablement technique. Munhoz décroche un coup de pied de jambe alors que le klaxon sonne et c’était un petit morceau très amusant.

MMAFighting marque le tour 10-9 Edgar, 48-47 Munhoz au total.

DÉCISION OFFICIELLE: Pedro Munhoz bat Frankie Edgar par décision unanime (48-47, 46-49, 48-47).