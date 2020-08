Une autre évaluation clé pour savoir si Kyle Freeland est revenu à sa forme de 2018 arrive samedi lorsque le gaucher des Colorado Rockies affrontera les Dodgers à Los Angeles.

Freeland (2-1, 2,56 ERA) a cinq départs de qualité en cinq essais cette saison et ressemble beaucoup plus au lanceur qui a terminé quatrième de la Ligue nationale Cy Young Award votant il y a deux saisons par opposition à celui qui a trébuché sur un 3-11 record la saison dernière avec une MPM de 6,73 et a été rétrogradé à Triple-A pour un tronçon.

Perdants de huit de leurs neuf derniers matchs, dont cinq d’affilée, les Rocheuses pourraient profiter d’une solide sortie d’un partant. Les Dodgers ont remporté neuf de leurs 10 derniers matchs et cinq consécutifs à domicile.

Au cours de cette saison magique de 2018, Freeland a eu une MPM de 2,77 en quatre départs contre les Dodgers. La saison dernière, quand il a eu du mal à répondre aux attentes de l’année précédente, il a eu une MPM de 11,12 en deux sorties contre Los Angeles.

Freeland entamera la sortie de samedi après une solide performance contre les Astros de Houston lundi, lorsqu’il a abandonné deux points sur sept coups sûrs en six manches dans une défaite de 2-1. Lors de ses quatre départs précédents, les Rockies ont remporté chaque match.

En cinq départs en carrière au Dodger Stadium, il a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,96 et affrontera samedi l’une des meilleures infractions des ligues majeures. Son sang-froid amélioré cette saison, associé à une détermination infaillible, sera utile contre les Dodgers.

« (Freeland) porte beaucoup son émotion sur sa manche et c’est pourquoi il est bon », a déclaré aux journalistes l’arrêt-court des Rocheuses, Trevor Story. « Il est toujours un compétiteur et super fougueux sur le monticule. Nous adorons ça et nous adorons jouer derrière ça. »

Freeland sera enfermé dans un duel contre un jeune lanceur qui a également fait preuve de sang-froid bien au-delà de ses années. Le droitier recrue des Dodgers Dustin May (1-1, 3,00) a été écarté lors d’une rencontre de la journée d’ouverture avec les Giants de San Francisco lorsque Clayton Kershaw a eu un mauvais dos.

May, âgé de 22 ans, a abandonné une manche en 4 1/3 de manches dans celle-là, et les Dodgers ont commencé la saison raccourcie avec une victoire. Il a fait quatre autres départs et n’a abandonné plus de deux points mérités dans aucun d’entre eux, mais n’a duré que 4 1/3 de manches lors d’une sortie contre les Angels de Los Angeles dimanche.

À l’attaque, les Dodgers auront un nouveau Mookie Betts à la première place. MVP 2018 de la Ligue américaine en tant que membre des Red Sox de Boston, Betts a terminé la soirée vendredi après avoir commencé 14 matchs consécutifs après son retour d’une blessure au doigt.

« Juste pour le soulager, offrez-lui une journée au spa », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts aux journalistes à propos de Betts avant le match de vendredi. « (Nous) allons essayer de rester loin de lui et de le ramener là-bas (samedi). »

Betts n’était que de 1 pour 11 au cours de ses trois derniers départs, après avoir terminé 10 pour 23 avec cinq circuits au cours des cinq matchs précédents.

Les Dodgers ont obtenu deux autres coups sûrs et un RBI de Cody Bellinger lors de la victoire 5-1 de vendredi sur les Rocheuses alors qu’il continuait à sortir d’un départ lent. Il a eu des circuits dans des matchs consécutifs contre les Mariners plus tôt dans la semaine, et sa moyenne au bâton a grimpé au-dessus de .200 pour la première fois cette saison vendredi.

Aucun frappeur des Rocheuses n’a eu plusieurs coups sûrs vendredi et ils ont retiré 14 fois contre quatre lanceurs des Dodgers, dont 11 contre le droitier Walker Buehler.

– Médias au niveau du champ