La formation de départ et la pole pour la course NASCAR de dimanche sur le parcours routier de Daytona International Speedway, le tout premier sur le parcours routier de la piste pour la Cup Series, n’ont pas été fixés par la procédure de tirage au sort qui a déterminé l’ordre de départ des courses précédentes en 2020 qui s’est déroulé sans sessions de qualification au milieu de la pandémie de coronavirus.

La grille de départ de la course de dimanche à Daytona, qui débutera à 15 h HE et sera diffusée en direct sur NBC, présente certains des meilleurs pilotes de cette saison à l’avant du peloton. C’est le résultat d’une nouvelle formule qui prend en compte la position d’arrivée de la course précédente, le classement des points des propriétaires de l’équipe et le tour le plus rapide de la course précédente pour définir l’alignement.

Quant à la sélection des stands pour les courses de la NASCAR Cup Series se déroulant sans qualification, elle est commandée sur la même formule. Ce qui signifie que le pole sitter de la course de dimanche (plus sur lui ci-dessous) a également eu la première sélection de stand.

Vous trouverez ci-dessous la liste de départ pour la course NASCAR de dimanche sur le parcours routier de Daytona et comment elle a été définie.

Qui a remporté la pole pour la course NASCAR à Daytona?

Comme si Kevin Harvick besoin de plus d’aide cette saison en tant que leader des points et vainqueur d’une série de six courses, il prendra le départ de la toute première course sur route de Daytona en pole. Ce qui peut ou non être un avantage réel sur le tour 1.

« Je pense que mener tout le monde dans le virage 1 à Daytona pourrait être intéressant, car je n’ai aucune idée de la direction que je prendrai alors que nous allons là-bas », a déclaré Harvick la semaine dernière après sa victoire au Michigan. « Presque tout le monde sur le terrain est de la même manière. Nous nous préparerons du mieux que nous pouvons et espérons pouvoir faire le premier tour avec toutes les roues toujours dans la bonne direction. »

Havick mènera trois coéquipiers de Joe Gibbs Racing – Denny Hamlin, Martin Truex Jr., et Kyle Busch respectivement deuxième, troisième et quatrième – au drapeau vert dimanche.

Voici la formule pour la façon dont le champ Cup Series a été défini à Daytona:

50 pourcent: Position d’arrivée de la course précédente35 pour cent: Classement en points des propriétaires d’équipe15 pour cent: Tour le plus rapide de la course précédente

Ligne de départ de NASCAR au cours de Daytona Road

La course de dimanche sur le parcours routier de Daytona est la première à utiliser la nouvelle formule de NASCAR pour définir la formation de départ. La même procédure sera utilisée lors des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series, à l’exception du match retour du match aller du samedi au dimanche à Douvres. (Le peloton sera défini par les résultats de la première étape avec les 20 meilleurs finissants inversés.)

En ce qui concerne la formation de départ pour la course NASCAR de dimanche à Daytona, vous trouverez ci-dessous le champ de la formule créée:

Pos.

Chauffeur

N ° de voiture

Équipe

1 Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Racing 2 Denny Hamlin 11 Joe Gibbs Racing 3 Martin Truex Jr.19 Joe Gibbs Racing 4 Kyle Busch 18 Joe Gibbs Racing 5 Joey Logano 22 Team Penske 6 Aric Almirola 10 Stewart-Haas Racing 7 Chase Elliott 9 Hendrick Sports mécaniques 8 Kurt Busch 1 Chip Ganassi Racing 9 Matt DiBenedetto 21 Wood Brothers Racing 10 Kaz Grala * 3 Richard Childress Racing 11 Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports 12 Clint Bowyer 14 Stewart-Haas Racing 13 William Byron 24 Hendrick Motorsports 14 Ryan Newman 6 Roush Fenway Racing 15 Christopher Bell 95 Leavine Family Racing 16 Matt Kenseth 42 Chip Ganassi Racing 17 Brad Keselowski 2 Team Penske 18 Tyler Reddick 8 Richard Childress Racing 19 Bubba Wallace 43 Richard Petty Motorsports 20 Erik Jones 20 Joe Gibbs Racing 21 Chris Buescher 17 Roush Fenway Racing 22 Ryan Preece 37 JTG Daugherty Racing 23 Ty Dillon 13 Germain Racing 24 Ryan Blaney 12 Team Penske 25 Ricky Stenhouse Jr.47 JTG Daugherty Racing 26 Cole Custer 41 Stewart-Haas Racing 27 Alex Bowman 88 Hendrick Motorsports 28 John Hunter Nemechek 38 Front Row Motorsports 29 Corey LaJoie 32 Go FAS Racing 30 Michael McDowell 34 Front Row Motorsports 31 Daniel Suarez 96 Gaunt Brothers Racing 32 JJ Yeley 27 Rick Ware Racing 33 Brennan Poole 15 Premium Motorsports 34 Reed Sorenson 77 Spire Motorsports 35 Quin Houff 00 StarCom Racing 36 Timmy Hill 66 Motorsports Business Management 37 Grey Gaulding 53 Rick Ware Racing 38 Joey Gase 51 Petty Ware Racing 39 Brendan Gaughan 62 Beard Motorsports

* Grala a remplacé Austin Dillon, qui a auto-déclaré un test COVID-19 positif.