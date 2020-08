Le silence qui plane autour du banc de questions à Gênes n’a qu’un sens: le Grifone n’a pas totalement perdu espoir de faire de Vincenzo Italiano son nouveau guide technique.

Près de 72 heures après la promotion A de La Spezia, un moment qui aurait dû représenter la clé de voûte du smash italien, et malgré les obstacles légitimes avancés par la direction d’Aquilotta pour se séparer de leur entraîneur, l’homologue de rossoblù est évidemment convaincu qu’ils peuvent encore résoudre la situation comme espéré. L’engouement d’Enrico Preziosi et Daniele Faggiano pour l’italien est désormais indéniable et semble représenter quelque chose de plus qu’un simple coup de cœur estival. Le refus d’abandonner devant le mur érigé par Gabriele Volpi autour de son entraîneur montre comment le duo rossoblù considère l’ancien milieu sicilien-allemand comme quelque chose de plus qu’un premier choix. À la Villa Rostan Italiano, il est considéré comme l’homme idéal pour confier la barre du bateau de Gênes. A tel point que les autres hypothèses n’apparaissent que comme des solutions de repli. Une croyance qui est probablement alimentée par les mêmes souhaits de l’intéressé, que les bien informés se disent impatients de rentrer à Gênes après la malheureuse parenthèse vécue en footballeur.

Pendant ce temps, cependant, le sable dans le sablier coule rapidement et celui qui reste dans la partie supérieure de celui-ci devient progressivement de moins en moins. La nouvelle saison est presque sur nous, à tel point que dans quelques jours (la date certaine reste encore un mystère, d’ailleurs ce n’est pas la seule ici), l’état-major de Gênes sera convoqué à Signorini. Mais qui s’en chargera? Presque certainement pas Davide Nicola, un capitaine de navire toujours officiellement en fonction, mais il ne lui a pas suffi de transformer l’eau en vin pour convaincre Preziosi & Faggiano qu’il est l’homme qu’il leur faut. Peut-être Rolando Maran, ou Roberto D’Aversa, techniciens parrainés respectivement par le président et son bras droit mais incapables de se mettre d’accord sur les pensées des deux. Le seul à réussir en ce moment semble être uniquement italien, une envie frisant l’obsession du long et chaud été Rossoblu.