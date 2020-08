George Karl et Mark Jackson ne sont plus des entraîneurs de la NBA, mais les rancunes qu’ils se sont tenues les uns contre les autres lorsqu’ils avaient des planchettes en main ont perduré.

Karl a pris cela comme une attaque personnelle lorsque Jackson a déclaré jeudi soir que les anciens entraîneurs de Carmelo Anthony partageaient la responsabilité du manque d’effort défensif du vétéran avant de rejoindre les Trail Blazers. Jackson a fait le commentaire en appelant le match éliminatoire des Blazers-Lakers pour ESPN, bien qu’il ne soit pas clair si Jackson voulait spécifiquement saper Karl, qui a entraîné Anthony sur les Nuggets.

Répondant à la légère perception, Karl a utilisé Twitter pour décharger sur Jackson.

« J’ai entendu dire que @ MarkJackson13 prend des photos sur mon entraîneur défensif lors de l’émission de ce soir », a écrit Karl. « Rappelez-moi, combien d’équipes d’étoiles avez-vous coaché, Mark? Combien de DPOY [Defensive Players of the Year]? Combien d’apparitions en finale? Combien de mes équipes sont devenues des dynasties juste après mon départ? «

Jackson a répondu avec une fouille de son propre chef: « Je n’ai jamais perdu contre vous en séries éliminatoires en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur! »

Si Jackson avait l’intention d’appeler Karl pour ne pas avoir enseigné la bonne technique défensive à Anthony, alors il méritait tout le mépris des médias sociaux. Anthony était un monstre absolu pour Denver sous Karl et est devenu l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Ces équipes des Nuggets étaient également solides sur le plan défensif, se classant au-dessus de la moyenne en termes de notation défensive chaque année, Karl entraînait Anthony. Plus tôt dans sa carrière d’entraîneur, Karl a dirigé un mastodonte défensif à Seattle et a supervisé la croissance de Gary Payton en un grand garde de verrouillage de tous les temps.

Pour tous ses défauts bien documentés dans la gestion des relations avec les joueurs, Karl a accumulé 1175 victoires en carrière contre 121 de Jackson, ainsi qu’un bien meilleur pourcentage de victoires.

On ne sait pas exactement combien de temps le bœuf entre Karl et Jackson remonte, mais les deux têtes se sont écrasées lorsque les Warriors de Jackson ont rencontré Karl’s Nuggets lors des séries éliminatoires de la Conférence occidentale de 2013. Golden State a allégué que les joueurs des Nuggets avaient reçu pour instruction de jouer sale contre Stephen Curry, qui à l’époque sortait tout juste d’une série de blessures à la cheville menaçant sa carrière. Karl n’a pas apprécié ces affirmations. Golden State a remporté la série en six matchs.