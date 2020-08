Giannis Antetokounmpo dit que les Bucks n’avaient pas de facteur de peur car ils ont fait match nul même dans leur série éliminatoire contre le Magic, mais a admis qu’il y avait une urgence au sujet de l’équipe.

Les Bucks ont été choqués lors du premier match de la série lorsque les 35 points de Nikola Vucevic ont inspiré le Magic à un triomphe 122-110 dans la bulle d’Orlando de la NBA. Vucevic était à nouveau une épine dans le camp des Bucks jeudi, terminant avec 32 points et 10 rebonds, mais ce fut une nuit calme de la part de ses coéquipiers de Magic alors que Milwaukee a manqué avec une victoire de 111-96.

Antetokounmpo était généralement influent et en marquant 28 points et en récoltant 20 rebonds, il n’est devenu que le deuxième joueur des Bucks après Kareem Abdul-Jabbar à avoir un match de 20 points et 20 rebonds en séries éliminatoires.

PLAYOFFS NBA: Bracket | Horaire | Expliquer la bulle

Le joueur de 25 ans a déclaré que la défaite n’aurait pas été fatale aux Bucks, mais a reconnu que l’équipe était très concentrée pour ne pas aller deux matchs plus bas dans la série.

« Il y a une urgence. Je ne vais pas dire qu’il y a un facteur de peur – être en panne – mais vous savez que vous devez être urgent », a-t-il dit. « Je pense que toute l’équipe était prête pour ce match. Vous devez comprendre, vous ne voulez pas être à 2-0. Nous pouvons toujours revenir, mais vous ne voulez pas vous mettre dans cette position, surtout au début des séries éliminatoires. Nous savions que nous devions sortir et jouer dur, essayer de gagner, et en tant qu’équipe, nous savions que pour gagner, nous devions jouer dur. Nous ne pouvons pas en parler; nous je dois jouer à ce sujet. «

Antetokounmpo a ajouté qu’un message de l’entraîneur-chef Mike Budenholzer avait également suscité une réponse des Bucks.

« Il nous a dit que si nous voulions gagner et si nous voulions aller loin et si nous voulions être nous, nous devions jouer la défense, et nous ne l’avons pas fait lors du premier match », a déclaré Antetokounmpo. « Je pense que tout le monde a pris ça personnellement. Personne n’a aimé ça. Personne ne veut entendre qu’il ne joue pas assez fort, donc je pense que toute l’équipe est sortie en jouant dur. Tout le monde jouait dur. »