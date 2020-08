Giannis Antetokounmpo a déclaré que ses Bucks, tête de série, avaient adopté le tag des « outsiders » malgré la revendication d’une tête de série sur le Magic dans les séries éliminatoires de la NBA.

Le double-double d’Antetokounmpo a aidé les Bucks à vaincre le Magic 121-107 lors du troisième match de leur match de premier tour de la Conférence de l’Est dans la bulle d’Orlando samedi.

Le joueur par excellence en titre a inscrit 35 points, 11 rebonds et sept passes alors que les Bucks gagnaient une avance de 2-1 dans la meilleure des sept séries au Walt Disney World Resort, où Milwaukee a été stupéfait lors du premier match.

Milwaukee – qui envisage son premier championnat depuis 1971 – est l’un des favoris pour remporter le titre, mais Antetokounmpo et les Bucks jouent avec un état d’esprit différent.

« Nous avons une grande confiance en nous », a déclaré Antetokounmpo après le match. « Nous croyons en nous-mêmes, notre équipe, notre plan de match et notre entraîneur.

« Mais pas à la fin de la journée, nous ne sommes pas les champions… Si vous ne sortez pas et ne le prenez pas ou si vous ne jouez pas avec un jeton sur l’épaule et jouez dur chaque seconde, ce n’est pas C’est la vie, il n’y a aucun moyen de contourner cela.

« Pour moi et pour l’équipe, nous allons aller jouer dur. Nous n’allons pas jouer comme les favoris, nous allons jouer comme les outsiders. A partir de maintenant, c’est comme ça que nous sommes Si nous y arrivons jusque-là, tant mieux. Sinon, peu importe. Nous allons être nous-mêmes. «

« Je pense que nous sommes tous durs avec nous-mêmes », a déclaré Antetokounmpo aux journalistes. « Mais le basket n’est pas ce que vous avez fait dans le passé ou ce que vous allez faire dans le futur. Il s’agit de ce que vous faites en ce moment.

« C’est tout mon état d’esprit, toute ma vie. En ce moment, nous avons bien joué. J’espère que nous pourrons continuer à jouer au prochain match. Jouez une bonne défense, continuez à jouer ensemble et à jouer au basket. »

Le troisième match était une bataille physique entre les Bucks et le Magic, huitième tête de série, qui comprenait une bagarre au deuxième quart impliquant Marvin Williams de Milwaukee et James Ennis d’Orlando. Les deux joueurs ont été éjectés après avoir échangé des poussées.

Les Bucks, cependant, ne devaient pas être arrêtés après avoir mené 70-43 à la mi-temps et jusqu’à 34 points en troisième période.

« J’essayais juste de jouer dur », a déclaré Antetokounmpo, qui est parti du terrain à 12 sur 14 en 31 minutes.

« Évidemment, c’était un match tôt aujourd’hui, nous avons joué à 13 heures, [when] généralement, nous ne sommes pas aussi concentrés, lorsque le jeu commence, nous sommes un peu paresseux. J’essayais de donner le ton, de jouer dur, de garder mon gars, de relever ce défi individuel avec mon gars, en essayant d’être actif. J’essayais juste d’être partout. «

« Il y aura des moments où je ne jouerai pas bien, et Khris [Middleton] va porter l’équipe « , a poursuivi Antetokounmpo. » Il y aura des moments où nous n’allons pas bien jouer tous les deux, et Brook [Lopez] et Bled [Eric Bledsoe] vont porter l’équipe.

« Khris est vraiment important pour cette équipe, évidemment. Je peux le dire. Entraîneur [Mike Budenholzer] peut le dire, l’équipe. Tout le monde le sait. »

Budenholzer a ajouté: « Nous nous nourrissons tous de Giannis et de son leadership, de son énergie et de sa compétitivité. Je pense que quand il le montre et le partage avec nous tous, nous endurcit tous, c’est génial. Il est notre leader. Nous en avions besoin. . «

Le match 4 entre les Bucks et Magic est prévu pour lundi.