LA COURSE EST REPRISE EN STYRIE !! D’abord avec le tour d’échauffement correspondant.

La course ESTIRIA MOTO GP 2020 reprendra ensuite avec 12 tours.

DRAPEAU ROUGE. Cela a été l’accident de Viñales. Heureusement, le pilote va bien et est revenu au stand par ses propres moyens.

😱 SCARY! Il a dû sauter @ mvkoficial12 à plus de 200 km / h et la moto s’écrase de manière effrayante contre le mur avant de prendre feu 🔥🔥 ✅ La meilleure chose à faire est que «Mack» est OK #AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/kZ9eH5EwPI – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 23 août 2020

DRAPEAU ROUGE. Mazazo pour Mir, qui menait la course. Maintenant, ils essaieront d’attaquer Miller et Espargaró dans la nouvelle sortie.

DRAPEAU ROUGE. Viñales a dû sauter du vélo quand il a vu qu’il n’avait pas de freins. Il a fini par heurter le mur avec sa moto et a pris feu.

🚩 DRAPEAU ROUGE 🚩 Crash effrayant pour @ mvkoficial12 au virage 1! L’Espagnol est indemne! 💢 # AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/fgxOulkzKO – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 23 août 2020

TOUR 16/28 DRAPEAU ROUGE EN COURSE !! Viñales a sauté du vélo en manquant de freins !! Impressionnant!!

TOUR 16/28 Quel combat entre Nakagami et Miller! Maintenant deuxième le pilote Honda.

RONDE 14/28 PROBLÈMES POUR VIÑALES. Le pilote est toujours en course mais semble avoir eu un défaut. Il est 13e.

RONDE 14/28. Mir continue de contrôler la course à venir, tandis que Miller et Nakagami battent leur plein pour la deuxième place. Derrière, Espargaró, quatrième, et Rins, cinquième. Dovizioso tombe à la huitième place derrière Binder et Oliveira.

RONDE 13/28. Binder dépasse Dovizioso et se classe sixième.

RONDE 9/28 Attention à Iker Lecuona! Le coureur espagnol dépasse Valentino Rossi et entre dans le top 10.

RONDE 9/28 Viñales, Binder et Oliveira se battent pour la septième place. En tête, ils restent les mêmes.

RONDE 7/28. Joan Mir continue en tant que leader provisoire de la course MotoGP, devant Jack Miller et Takaaki Nakagami.

RONDE 6/28. Dovizioso est en sixième position. Problèmes pour Quartararo, leader du classement général, actuellement 12e. Espargaró est quatrième derrière Miller et Nakagami.

RONDE 5/28 Mir passe en premier!

RONDE 4/28 Mir reprend la deuxième place après avoir été brièvement dépassé par Nakagami.

TOUR 2/28. Il y a eu SANCTION contre MIR. La Direction de Course a demandé à Joan Mir de céder la première position du GP de Styrie à Jack Miller après avoir considéré qu’il était en tête au départ du MotoGP.

RONDE 1/28 Grand départ de Joan Mir, à la première place, tandis qu’Espargaró a terminé quatrième. Prenez une longueur d’avance sur Miller maintenant pour prendre les devants!

COMMENCEZ LA COURSE !!!

13:59. Commencez le tour de chauffe! Les pilotes font déjà le tour de chauffe.

13:57. On se souvient, depuis la première ligne, de Pol Espargaró (KTM), qui a décroché la pole, le pilote Honda, Nakagami et Joan Mir (Suzuki) partent.

13:56. La voiture de sécurité roule déjà sur la piste du Red Bull Ring et on voit les pilotes sur la grille de départ.

13h50. Juste 10 minutes !! pour démarrer le Course de Moto GP en Styrie (Autriche), la cinquième manche du Championnat du Monde Moto GP 2020 et qui pour le deuxième week-end consécutif se déroule sur le Red Bull Ring de Spielberg.

13:46. Le chef du général, Fabio Quartararo part de la troisième ligne après avoir obtenu le neuvième meilleur temps.

13:42. Ciel très nuageux sur le Reb Bull Ring à Spielberg, les pilotes conscients des conditions dans lesquelles la course peut se dérouler.

Les nuages ​​ont l’air inquiétants! ☁️ La course #MotoGP pourrait-elle être affectée? 👀 # AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/X3nGk151of – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 23 août 2020

13h40. Journée très spéciale pour Pol Espargaró, qui détient la pole pour la première fois dans la catégorie reine. Le pilote de Granollers a réalisé une pole position historique pour KTM et est très enthousiasmé par ce GP de Styrie (Autriche) en participant au domicile de son équipe. Attention aussi pour Joan Mir et Alex Rins, les deux pilotes Suzuki, qui étaient déjà protagonistes la semaine dernière et qui partent de l’avant aujourd’hui et tenteront de remporter la victoire.

13:34. Dovizioso il a gagné le week-end dernier sur ce même circuit et une nouvelle victoire lui permettrait l’assaut sur la Coupe du monde, puisqu’il n’est qu’à 11 points du leader du général, Fabio Quartararo. Aujourd’hui, il partira de la huitième position.

13:27. Ce week-end, nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant la situation de Marc Márquez. Bien que son apparition soit attendue prochainement, Honda a annoncé que le pilote espagnol serait absent pendant deux ou trois mois pour récupérer à 100% de sa fracture de l’humérus. Sans Cervera, la voie est pavée pour un Andrea Dovizioso qui tentera de remporter la Coupe du monde.

13:22. Nous passons en revue la classification générale de ce Championnat du monde MOTO GP 2020. En premier lieu, Fabio Quartararo (Yamaha) avec 67 points; seconde, Andrea Dovizioso (Ducati), avec 56 points, onze de moins que les Français. Troisièmement, vous trouverez Maverick Viñales (Yamaha), avec 48 points.

13:17. Pendant ces jours, il a été asséché, mais il y a des prévisions de pluie à partir de 15h00. Nous verrons s’ils avancent ou si les nuages ​​laissent la course se dérouler sur de l’asphalte sec.

13:12. C’est le détail pour lequel Jorge Martín a perdu la course en Moto 2.

Ce sont les marges dont nous parlons! 😱 @ 88jorgemartin a dépassé les limites de la piste à la fin du virage 8 dans le dernier tour! 👀 # Moto2 | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/NNHUU2zPVF – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 23 août 2020

13:10. Il y a 50 minutes pour démarrer la course en MOTO GP. Nous espérons vivre une course plus calme aujourd’hui que celle vécue le week-end dernier sur ce Red Bull Ring de Spielberg après la grande frayeur de l’accident entre Johann Zarco (Ducati) et Franco Morbidelli (Yamaha), dont le Les pilotes Yamaha Maverick Viñales et Valentino Rossi.

13:08. Jorge Martín prétend être fier de la performance mais pas du résultat. Il a mené la course pratiquement depuis le départ mais pour avoir dépassé la limite de la piste, il a fini par être sanctionné et perdre la première place. Le pilote dit qu’il n’était pas au courant d’avoir marché sur la zone verte mais qu’il pense déjà à Misano. Il occupe la troisième position au général.

13:06. En MOTO 3, Celestino Vietti a remporté sa première victoire au Championnat du Monde en s’imposant en Styrie. Arenas était cinquième.

13:04. Quelle cruche d’eau froide! JORGE MARTÍN NE GAGNE PAS LA COURSE EN MOTO 2. Le pilote KTM a franchi la ligne d’arrivée en premier mais a reçu une pénalité pour avoir dépassé de peu la limite de la piste et le pilote italien Bezzecchi a remporté la victoire.

13h00. Bonsoir! Bienvenue à directement du GP MOTOGP de Styrie (Autriche), la cinquième course de ce championnat du monde Moto GP 2020. Pour le deuxième week-end consécutif, le championnat réitère sa présence dans le Anneau de taureau rouge avant de s’installer en Italie pour participer aux GP de Saint-Marin et d’Émilie-Romagne, tous deux sur le circuit de Misano.

Pol Espargaró a obtenu la pole, une position historique pour lui dans la catégorie reine et aussi pour KTM, grâce à son 1: 23.580 réalisé au classement. Deuxièmement, le Nakagami japonais sortira. Zarco a signé le troisième meilleur temps, mais en raison de la sanction qu’il a reçue pour «conduite irresponsable» le week-end dernier, il est contraint de quitter la voie des stands. Avec cela, tous les pilotes avancent d’une place et cela favorise le départ de Mir à la troisième place.

Le week-end dernier, sur ce même Red Bull Ring est sorti le gagnant Andrea Dovizioso, tandis que Mir, deuxième et Miller, troisième, fermaient le podium dans la course autrichienne. A cette occasion, l’Italien partira de la huitième position, derrière Miller, Viñales, Rins et Oliveira et devant les Français Fabio Quartararo, leader du classement général. De son côté, Alex Márquez partira 16e.