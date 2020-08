EDMONTON, Alberta (AP) Denis Gurianov et les Stars de Dallas ont réussi un bon tour, transformant un gros déficit précoce en une victoire déséquilibrée en série.

Gurianov a marqué quatre buts, dont un tour du chapeau en deuxième période tout en aidant au score de feu vert, et Dallas est passé d’un déficit de trois buts à une victoire de 7-3 contre les Flames de Calgary jeudi soir pour conclure le premier. -série éliminatoire ronde en six matchs.

Les Stars, avec leur plus grand nombre de buts en séries éliminatoires depuis leur arrivée à Dallas, sont devenues la première équipe de l’histoire des séries éliminatoires de la LNH à passer d’un déficit de trois buts à une avance de quatre buts. Ils ont perdu 3-0 seulement environ 6 minutes et demie après le début du match avant même d’avoir un tir au but et de demander un temps mort.

C’était l’un de ces moments où je pense que tout le monde a compris que c’était, nous n’avons pas joué notre match. Nous assistons à leur meilleur match », a déclaré Joe Pavelski. « C’était un bon temps mort pour reprendre votre souffle, essayons de revenir à notre match à ce moment-là. »

Gurianov, dont les cinq points ont égalé un record des séries éliminatoires des Stars, a inscrit deux buts dans le premier 3:25 de la deuxième période pour égaliser le match à 3, avant que son assistant sur le but en avantage numérique de Radek Faksa environ 2 minutes et demie plus tard ne pousse les Stars. avant de rester. C’était 6-3 après que le prochain but de Gurianov ait couronné leur deuxième période de cinq buts, et il a marqué sur un rebond au milieu de la troisième période.

Miro Heiskanen a inscrit un but en avantage numérique au milieu de la première période et a par la suite obtenu trois passes pour les Stars dans le sixième match éliminatoire de l’histoire de la LNH où les deux équipes avaient trois buts d’avance. Pavelski a inscrit un but et deux passes après son tour du chapeau dans le quatrième match de cette série, qui était le premier de la franchise depuis son déménagement à Dallas avant la saison 1993-94.

«Ce but en avantage numérique était énorme pour nous. Cela a en quelque sorte arrêté leur poussée », a déclaré Pavelski. » Et une énorme seconde (période). »

Le gardien des stars Anton Khudobin a arrêté les 34 derniers tirs qu’il a affrontés après avoir abandonné trois buts lors des sept premiers tirs de Calgary et l’entraîneur-chef par intérim Rick Bowness a appelé un temps mort.

Les Stars, la troisième tête de série de la Conférence de l’Ouest, affronteront le Colorado au deuxième tour. C’est la première fois qu’ils remportent des séries éliminatoires au cours de saisons consécutives depuis une période de quatre ans de 1998 à 2001 qui comprenait leur seul championnat de la Coupe Stanley en 1999.

Les Flames, qui ont remporté leur meilleur des cinq séries de ronde de qualification en quatre matchs contre Winnipeg, n’ont dépassé les quarts de finale de la conférence qu’une seule fois (2015) lors de leur huitième participation aux séries éliminatoires depuis leur défaite contre Tampa Bay lors du septième match de la finale de la Coupe Stanley 2004. .

«Personnellement, je me sens vide. Vous vous demandez ce qui s’est passé », le centre des Flames Mikael Backlund. » Les choses ont tourné si vite. Nous ne pouvions tout simplement pas arrêter le saignement. C’est arrivé si vite. C’est difficile en ce moment. »

Un revirement de Pavelski a mené au premier but des Flames lorsque le tir de TJ Brodie a été dévié par le bâton d’Andrew Mangiapane qui était parallèle à la glace. C’était 2-0 lorsque Johnny Gaudreau a marqué avec un tir d’un angle maladroit derrière le filet avec la rondelle ricochant sur le patin de Khudobin et dans le filet. C’était 3-0 après leur septième tir, avec Rasmus Andersson marquant sur une course d’homme étrange.

Heiskanen a inscrit les Stars sur le plateau après un penalty qui a changé la donne contre Milan Lucic pour interférence de but.

» Cela a-t-il affecté le reste du match? Je ne sais pas si je peux dire cela », a déclaré l’entraîneur par intérim Geoff Ward. « Je pense que pour m’asseoir là et essayer de trouver où cela a mal ou qui a mal tourné, je ne vais pas spéculer sur les choses de cette façon. »

Une autre pénalité de Lucic, pour avoir retardé le match après avoir renversé la rondelle par-dessus la vitre, a conduit au but de Faksa.

Les Flames ont tiré Cam Talbot après que Gurianov ait marqué avec une déviation dans les jambes du gardien de but. David Rittich a accordé trois buts en neuf tirs le reste de la deuxième période avant que Talbot ne revienne pour la troisième période.

Ward avait prévu de faire sortir brièvement Talbot pour lui permettre de se recentrer, mais le gardien de but avait alors besoin de faire réparer du matériel après être sorti de la glace.

C’est probablement un endroit injuste pour amener Ritter avec le peu qu’il a joué depuis son retour. Tal’s a été génial pour nous tout au long des séries éliminatoires. Les buts étaient un peu malheureux », a déclaré Ward. » ‘J’avais juste l’impression que nous devions changer d’élan et c’était la première réflexion sur la façon de le faire. Cela a fini par être plus long. »

REMARQUES: Heiskanen a récolté 12 points (trois buts, neuf passes) en séries éliminatoires, juste derrière les 13 de Nathan MacKinnon du Colorado (quatre buts, neuf passes). … Les 54 buts de Pavelski en séries éliminatoires en carrière sont les cinquièmes en importance parmi les joueurs actifs. … Calgary était de nouveau sans Matthew Tkachuk, qui n’est jamais revenu après être parti tard dans le deuxième match lorsqu’il s’est cogné la tête entre deux étoiles. … Dallas a remporté les quatre matchs de saison régulière contre le Colorado.

—

Plus AP NHL: www.apnews.com/NHL et www.twitter.com/AP-Sports