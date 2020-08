TORONTO (AP) Jaroslav Halak a stoppé 35 tirs pour remporter son quatrième match consécutif depuis que le partant Tuukka Rask s’est retiré des séries éliminatoires, et les Bruins de Boston ont battu le Lightning de Tampa Bay 3-2 pour ouvrir leur série de deuxième ronde dimanche soir.

Charlie Coyle a basculé dans le tir de la pointe de Brandon Carlo pour ouvrir le score. David Pastrnak et Brad Marchand ont inscrit un but et une aide chacun pour les Bruins, qui ressemblent soudainement à l’équipe qui a mené la LNH avec 100 points et 44 victoires en saison régulière.

Halak, âgé de 35 ans, est devenu le quatrième gardien des Bruins de 35 ans ou plus à remporter quatre matchs consécutifs ou plus en séries éliminatoires – et le premier depuis que Tim Thomas en a remporté cinq de suite en 2009.

Victor Hedman a marqué pour le Lightning, avec les deux buts inscrits dans la finale 11:10 du match et après que Tampa Bay ait pris du retard 3-0. Les deux buts sont survenus sur des tirs juste à l’intérieur de la ligne bleue qui ont fait basculer Charlie McAvoy de Boston devant.

Le gardien de Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy, a stoppé 28 tirs dans un match qui était censé présenter un match contre deux des trois finalistes du trophée Vezina avant que Rask ne décide brusquement d’être avec sa famille le 15 août. Vasilevskiy a établi un record de franchise en faisant son 37e départ en séries éliminatoires en carrière, un de plus que Ben Bishop,

Le deuxième match de la meilleure des sept séries disputées à Toronto aura lieu mardi.

Les rôles ont été inversés lors d’une rencontre entre les rivaux de la division Atlantique et les meilleures équipes offensives et défensives de la LNH. Avec 243 buts marqués, Tampa Bay a mené la ligue pour la troisième année consécutive, tandis que les Bruins ont accordé un score de 167, le plus bas de la ligue.

Coyle a ouvert le score avec 68 secondes à jouer en première période, alors qu’il était garé dans le cercle droit et dévié dans le tir de Brandon Carlo depuis la pointe au-dessus de l’épaule droite de Vasilevskiy. Le tir de Carlo semblait par ailleurs naviguer au large du filet.

Les Bruins ont pris une avance de 2-0 à 4:34 de la deuxième période, et avec Hedman pour trébucher. David Krejci a patiemment patiné la rondelle sur les bonnes planches avant de faire une passe au milieu à Pastrnak, qui l’a une fois passée sous le bloqueur de Vasilevskiy.

Avec l’aide, Krejci a prolongé sa séquence de points à sept matchs dans lesquels il a combiné pour trois buts et sept passes.

Marchand a ensuite scellé la victoire, marquant 1:17 dans la troisième période, et s’est mis en place sur un jeu qui a commencé avec son coéquipier Patrice Bergeron dépouillant Ryan McDonagh de la rondelle par derrière dans la zone Lightning.

Halak a été particulièrement pointu en deuxième période lorsque les Bruins ont été dominés 18-7.

Son meilleur arrêt est venu avec environ quatre minutes à jouer dans la période, quand il a réussi à mettre un morceau de son gant sur la rondelle pour déjouer Barclay Goodrow, qui était placé seul à droite du filet.

Alex Killorn, de Tampa Bay, a immédiatement marqué un but au milieu de la deuxième période. Il a marqué après que son coéquipier Tyler Johnson eut son bâton bien au-dessus de ses épaules en frappant un rebond dans la fente.

Les deux équipes ont eu trois jours complets de repos après avoir terminé leur série de premier tour en cinq matchs mercredi. Le Lightning, deuxième tête de série, a éliminé Columbus avec une victoire de 5-4 en prolongation, tandis que les Bruins, quatrième tête de série, ont éliminé la Caroline avec une victoire de 2-1.

Les Bruins, lauréats du Trophée du Président, ont connu un début lent pour les séries éliminatoires en abandonnant les trois matchs préliminaires du tournoi à la ronde, dont une défaite 3-2 contre Tampa Bay, puis en partageant leurs deux premiers matchs contre la Caroline.

Boston a depuis remporté quatre victoires consécutives – la meilleure séquence éliminatoire de l’équipe depuis une séquence de 8-0, qui comprenait le balayage de quatre matchs des Bruins contre la Caroline en finale de la Conférence de l’Est.

REMARQUES: Brayden Point a mené le Lightning avec sept points (trois buts, quatre passes) lors de sa victoire de cinq matchs au deuxième tour en 2018 contre les Bruins. … D Zdeno Chara a participé à son 146e match éliminatoire avec Boston, devançant Wayne Cashman pour la deuxième place sur la liste des franchisés. Ray Bourque est le premier avec 180. … Les Bruins ont annoncé lors du premier entracte la signature du gardien suppléant des séries éliminatoires Dan Vladar pour une prolongation de contrat de trois ans et 2,25 millions de dollars. … Gerry Cheevers avait 35 ans ou plus lorsqu’il a remporté quatre matchs éliminatoires consécutifs ou plus à trois occasions distinctes, et Eddie Johnston a disputé six matchs en 1972.

SUIVANT

Le deuxième match aura lieu mardi à 19 h

—

