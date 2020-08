Les Phillies de Philadelphie ont perdu cinq de suite, mais vous ne pouvez pas blâmer le voltigeur Bryce Harper.

Harper, qui a atteint la base dans chacun des 22 matchs auxquels il a joué, connaît une excellente saison offensive. Les Phillies n’ont tout simplement pas pu en profiter.

Les Phillies tenteront de sauver la finale de la série de trois matchs à Atlanta dimanche. Les Braves ont remporté les deux premiers, 11-2 vendredi et 6-5 samedi. Atlanta mène la série de la saison 4-2.

Le match de lancement pour le jeu en caoutchouc comprend une paire de droitiers: Zach Eflin de Philadelphie (0-1, 5,14 ERA) contre Josh Tomlin d’Atlanta (1-0, 2,35).

Harper, qui n’a pas joué dans le premier match de la série vendredi, a réussi le premier terrain qu’il a vu de Robbie Erlin d’Atlanta samedi. Le tir du ruban à mesurer a parcouru 470 pieds et a été le deuxième plus long circuit de tous les joueurs cette saison. C’était le deuxième circuit le plus long de la carrière de Harper, seulement trois pieds de moins que celui qu’il a ceinturé en tant que membre des Nationals de Washington en 2018.

Harper est allé 1 pour 2 avec un point marqué, trois points produits et deux marches samedi. Il bat .343 avec sept circuits, 19 points produits, 22 points marqués, 17 marches et quatre bases volées. Il a trois circuits en cinq matchs sur la route actuelle.

« Nous avons une bonne équipe, et nous avons une bonne formation », a déclaré Harper. « Quand nous frappons sur tous les cylindres, nous sommes une équipe assez difficile à sortir. »

Mais l’enclos des relevés de Philadelphie continue de se débattre, avec une ERA (8,29) qui est de loin la pire des majors. Les Phillies ont perdu les devants lors de leurs huit dernières défaites, et sept d’entre eux sont venus avec une avance de deux points. Hector Neris a abandonné trois points en un tiers de manche pour couper une avance de quatre points samedi, et Brandon Workman, qui avait été acquis 24 heures plus tôt de Boston, a abandonné le point égalisateur et le point gagnant à ses débuts avec le équipe.

Eflin essaiera de renverser la vapeur. Il fera son quatrième départ de l’année et son premier cette saison contre les Braves. Lors de son dernier départ à Boston le 18 août, Eflin a accordé quatre points sur cinq coups sûrs et trois marches avec huit retraits au bâton en quatre manches et n’a reçu aucune décision.

Eflin a fait sept départs en carrière contre les Braves, allant 3-3 avec une MPM de 3,66. Il avait une fiche de 1-3 avec une MPM de 6,61 en quatre départs contre Atlanta en 2019.

Tomlin est devenu un membre polyvalent de l’équipe de lanceurs des Braves. Il a commencé la saison en tant que releveur et a fait huit apparitions réussies – n’accordant que deux points en 11 1/3 de manches hors de l’enclos des releveurs – avant d’être invité à débuter le 18 août contre Washington. Il a répondu en lançant quatre manches et en accordant deux points et s’est garanti une autre affectation de départ.

« Il pouvait vraiment bien se rapprocher des gars du back-end », a déclaré le manager d’Atlanta Brian Snitker. « C’est pourquoi je détestais le perdre hors de l’enclos. Je pense que cela nous servira bien de le faire commencer, mais je déteste faire ça juste parce qu’il est si précieux dans l’enclos. »

Tomlin fera son premier départ en carrière contre les Phillies. En neuf apparitions contre Philadelphie, il est de 0-0 avec une MPM de 4,00, avec huit retraits au bâton et deux marches en neuf manches.

– Médias au niveau du champ