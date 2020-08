ATHÈNES, Grèce (AP) – Le procès du capitaine de Manchester United, Harry Maguire, pour voies de fait et tentative de corruption à la suite d’un incident survenu tard dans la nuit sur une île grecque, a été reporté à mardi après avoir témoigné devant un procureur samedi.

Le demi-centre anglais de 27 ans et deux autres accusés ne sont pas obligés d’assister au procès et sont libres de rentrer chez eux, a déclaré le bureau du procureur.

Maguire, l’un des joueurs les plus en vue du pays, a quitté le bâtiment du tribunal dans une camionnette anonyme pour une destination non divulguée après avoir plaidé non coupable. Les trois accusés ont été inculpés de plusieurs cas d’agression et de batterie au cours d’un combat qu’ils ont eu avec d’autres personnes à Mykonos, une île du groupe des Cyclades dans la mer Égée.

La police a tenté d’interrompre le combat. Maguire et un autre accusé sont également accusés de tentative de corruption et d’agression contre un policier.

United a déclaré que Maguire quitterait la Grèce.

«Suite à la comparution devant le tribunal aujourd’hui», a déclaré le club dans un bref communiqué, «nous notons l’ajournement de l’affaire pour permettre à l’équipe juridique d’examiner le dossier. Harry a plaidé non coupable des accusations.

« Il serait inapproprié pour le joueur ou le club de commenter davantage pendant que la procédure judiciaire suit son cours. »

Les joueurs de United sont en pause hors saison après avoir perdu contre Séville en demi-finale de la Ligue Europa dimanche.

Maguire est le défenseur le plus cher du monde, ayant signé de Leicester l’année dernière un contrat d’une valeur de 80 millions de livres (97 millions de dollars). Il est devenu capitaine au milieu de sa première saison à Old Trafford.