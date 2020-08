Olympique de Lyon et Bayern Munich ils jouent le dernier ticket pour la finale de la Ligue des champions. 90 minutes au cours desquelles ils aspirent à être sur le podium européen de cette saison insolite, tout se joue à carte. Ce Mercredi 19 août ils affrontent Lyon et Bayern dans le Stade José Alvalade de Lisbonne à partir de 21h00. en demi-finale de la Ligue des champions qui se jouera, comme d’habitude, en un seul match.

Le match Olympique de Lyon – Bayern Munich tu peux voir le Mercredi 19 août à la télévision via Movistar Champions League et Mitele Plus. La réunion peut également être suivie en direct minute par minute sur le site web de OKDIARY en ligne, où nous aurons les commentaires du crash une heure avant son début.

Une surprise et un grand coup de coeur. Il Olympique de Lyon et le Bayern Munich. Personne ne s’attendait à ce que l’équipe de France fasse partie des quatre clubs qui composent les demi-finales de cette édition du Ligue des champions. Non seulement à cause de sa faible condition d’équipe, mais à cause de l’annulation du Ligue 1, laissant les deux et le PSG et, curieusement, les deux ont glissé dans les demi-finales.

Il Lyon arrive après avoir renversé un double jeu Juventus de Cristiano Ronaldo et après avoir cueilli un par Manchester Ville de Pep Guardiola. Ce sont des raisons suffisantes pour prendre en compte dans cette citation celles de Rudi Garcia, qui a montré qu’il avait des armes pour surprendre. Memphis Depay est le gène différentiel de cette équipe, mais attention à l’ancien jaune Toko Ekambi ou le bigoleador contre les citoyens Moussa Dembélé.

Il Bayern n’a pas besoin d’être présenté. Sa formidable victoire contre lui Barça en quart de finale, il a fait le tour du monde à plusieurs reprises. Robert Lewandowski toujours bien et avec un fusil de chasse chargé, Muller il sait seulement ajouter, Thiago Alcantara dirige et la jeunesse de Davies, Gnabry, Goretzka ou Kimmich c’est insultant. Oeil à Philippe Coutinho du banc …

Ce n’est pas la première fois que les deux équipes se rencontrent en demi-finale de Ligue des champions. Le dernier Lyon-Bayern en demi-finales date de 2010, lorsque les Allemands ont remporté le match nul à deux sur un total de 4-0 (Cette finale serait remportée par l’Inter Milan de José Mourinho). La partie bavaroise cherche également à briser une petite malédiction: elle a perdu ses quatre dernières demi-finales, la cinquième étant celle qui a remporté le titre en finale en 12/13.

À quelle heure joue Lyon – Bayern?

Espagne: 19/08/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 19/08/2020 16h00

Mexique: 19/08/2020 14h00

La Colombie: 19/08/2020 14h00

Pérou: 19/08/2020 14h00

Chili: 19/08/2020 15h00

Venezuela: 19/08/2020 15h00

Uruguay: 19/08/2020 16h00

Les anges: 19/08/2020 12:00 heures.

New York: 19/08/2020 15h00