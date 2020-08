Damian Lillard a entendu le bavardage. Lui aussi pense que les Portland Trail Blazers sont plus que prêts à vaincre les Lakers de Los Angeles lorsque les deux équipes se heurtent lors du premier match de leur série d’ouverture de la Conférence Ouest mardi dans la bulle de la NBA près d’Orlando.

Les Lakers entrent dans la série en tant que tête de série de la Conférence Ouest, mais certains pensent que les Blazers, huitième tête de série, l’une des équipes les plus chaudes de la bulle, sont une équipe dangereuse et un affrontement difficile, en particulier avec la récente déchirure de Lillard.

« J’ai vu tout le monde dire ce que nous allons faire aux Lakers », a déclaré Lillard, selon le Los Angeles Times. « Les Lakers sont la tête de série n ° 1 en Occident pour une raison. Ils ont le meilleur joueur du monde dans leur équipe. Mais en même temps, nous ne nous sommes pas battus aussi durement que nous nous sommes battus dans la bulle. pour simplement dire, très bien, nous sommes la huitième graine à aller là-bas et à se faire battre.

« Nous sentons que nous avons une chance dans une série contre n’importe qui dans cette ligue. Nous pensons que nous avons eu une chance dans cette série. »

Pour que Portland l’emporte, il serait utile que le jeu exceptionnel de Lillard se poursuive. Ses 31 points et ses 10 passes ont permis aux Blazers de se qualifier pour les séries éliminatoires samedi avec une victoire de 126-122 sur les Memphis Grizzlies dans le match de play-in. Lillard a récolté en moyenne 51,3 points lors des trois matchs précédents avant samedi, y compris un sommet en carrière égalant 61 points lors d’une victoire contre les Mavericks de Dallas le 11 août.

CJ McCollum a contribué 29 points contre Memphis malgré le fait de jouer avec une fracture non déplacée dans le dos. Jusuf Nurkic a traversé le chagrin de sa grand-mère mourant du COVID-19 et a terminé avec 22 points, 21 rebonds et six passes, tandis que Carmelo Anthony a ajouté 21 points pour Portland.

Et avec Gary Trent Jr. tirant à chaud sur le banc, les Blazers pourraient être une poignée.

« Ce n’est certainement pas votre huitième tête de série typique », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel. « Ils ont joué à un niveau élite pendant cette période dans la bulle, du moins offensif. Nous avons une tonne de respect pour Dame, CJ et Nurkic, mais vraiment pour toute leur équipe et toute leur culture. »

Cependant, les Blazers seront privés de l’attaquant Zach Collins, qui a été exclu du premier match en raison d’une inflammation de la cheville gauche. Wenyen Gabriel partira à sa place.

Les Blazers étaient 1-2 contre les Lakers pendant la saison régulière mais Lillard était à son meilleur lors de leur dernière rencontre, marquant 48 points en frappant sept 3 points avec 10 passes et neuf rebonds dans une victoire de 127-119 lors d’une soirée émouvante à Los Angeles le 31 janvier. C’était le premier match des Lakers après la mort de Kobe Bryant, de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Mais c’était il y a plus de six mois.

« Nous savons quelle heure il est », a déclaré l’attaquant des Lakers Danny Green, selon le Times. « Nous avons beaucoup de vétérans dans cette équipe. Vous savez, il est temps de se verrouiller et de se concentrer indépendamment de ce qui s’est passé avant la bulle, dans la bulle jusqu’à ce point. Rien de tout cela n’a d’importance. Nous devons être prêts dès la pointe . «

Vogel a déclaré que le meneur Rajon Rondo avait été médicalement autorisé à jouer après avoir été opéré du pouce fracturé le 15 juillet, mais qu’il était peu probable qu’il joue dans le premier match. Rondo s’est entraîné lundi pour la première fois depuis qu’il s’était cassé le pouce à l’entraînement le 12 juillet.

Les Lakers, prêts pour leur première apparition en séries éliminatoires en sept ans, ont une fiche de 9-2 en séries éliminatoires de tous les temps contre les Blazers.

Portland s’est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest la saison dernière avant d’être balayé par les Golden State Warriors.

