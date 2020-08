Une nouvelle journée en NBA nous amène au match joué par les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder lors de leur quatrième rendez-vous avec le premier tour des Playoffs. Après avoir remporté deux matchs de suite, les Rockets semblaient avoir le match nul sous contrôle, mais à la troisième date, le Thunder a réussi à décrocher une victoire importante. Houston a remporté le premier match par 123-108 et est revenu pour remporter le deuxième par un résultat de 111-98, tandis que le troisième était pour Oklahoma City avec un résultat de 119-107.

Les Houston Rockets les ont vus et leur ont souhaité en attaque lors du troisième match de ce match nul et ont fini par perdre à cause de cela car avec Harden ce n’était pas suffisant pour gagner le match. Les Rockets veulent rouvrir l’écart dans le set éliminatoire et s’ils gagnent aujourd’hui, ils seraient optimistes 3-1. Lors du troisième rendez-vous, le meilleur buteur de l’équipe était James Harden avec un total de 38 points, sept rebonds et huit passes.

Les Rockets sont septièmes en attaque cette année grâce aux 113,7 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont quatorzième en rebonds, onzième en passes décisives donnant une moyenne de 20 par match et sont également sixième en défense car ils permettent à leurs rivaux d’en marquer un. moyenne de 108,3 points. James Harden est le meilleur buteur de l’équipe avec 32 points, 7,7 rebonds et 6,7 passes décisives, tandis que Jeff Green ajoute 19,7 points et 6,7 rebonds et Eric Gordon contribue 18 points. Westbrook est toujours blessé et son statut est en suspens en ce moment.

Oklahoma City Thunder a de nouveau gagné après deux défaites importantes dans ce match nul et a placé le set à 2-1. Si l’équipe parvient à répéter l’exploit aujourd’hui, elle égalera et tout sera plus équilibré. Dans le troisième match, le meilleur buteur de l’équipe était Dennis Schroder avec un total de 29 points sur le banc.

Les Thunder sont dixièmes en attaque cette année car ils marquent en moyenne 108,3 points par match, alors qu’ils sont deuxième en rebonds, quatorzième en passes décisives donnant une moyenne de 19 par jour et, en plus, ils sont dixième en défense car ils permettent aux rivaux d’en marquer un. moyenne de 113,7 points par match. Le meilleur buteur de l’équipe est Danilo Gallinari avec une moyenne de 22 points et cinq rebonds dans ces Playoffs, tandis que Gilgeous-Alexander ajoute 21 points et 5,7 rebonds et Chris Paul a 20 points et 7,3 rebonds.

Ce jeu va être un défi pour les Rockets, puisque tout le poids de l’attaque retombe sur Harden et quand le joueur n’est pas spécialement branché c’est un vrai problème pour l’équipe, comme on pouvait le voir dans le jeu précédent. L’Oklahoma a plus de polyvalence sur le banc et pourrait surpasser l’adversaire qui n’a toujours pas Westbrook, alors nous le donnons comme favori pour le match de ce soir.

Jeu: Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder

Pari: Oklahoma City Thunder (+3,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.