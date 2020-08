Kenny Blakeney a repris un programme de basketball masculin de Howard qui devait être entièrement repensé lorsqu’il a été embauché avant la saison dernière. Le Bison n’avait pas terminé au-dessus de .500 depuis 2002, et leur dernière saison régulière ou championnat de conférence dans le MEAC a eu lieu en 1992. La première saison de Blakeney était un rappel fidèle de la difficulté de la tâche: Howard a terminé l’année à 4- 29 au total et 1-15 en conférence. Dans tous les sens, le Bison n’avait nulle part où aller mais en haut.

Pour un programme qui n’a pas eu de pertinence nationale depuis si longtemps, la reconstruction de Blakeney s’est avérée prendre des années, même dans le meilleur des cas. Pourtant, alors que le basketball universitaire poursuit son éternelle intersaison à la suite d’une pandémie mondiale, vous pouvez plaider en faveur de Howard en tant que champion de l’intersaison du sport. Sérieusement.

Blakeney et Howard ont fait la une des journaux dans tout le pays lorsque la recrue cinq étoiles Makur Maker a choisi le Bison plutôt que l’UCLA, le Kentucky et Memphis en juillet. Jeudi, les Bison ont décroché leur deuxième joueur de haut niveau cet été lorsque le gardien de Purdue, Nojel Eastern, a annoncé qu’il était transféré à Howard.

Eastern, une aile de 6’7 d’Evanston, dans l’Illinois, n’avait en moyenne que 4,9 points par match l’année dernière, mais s’est avéré être un défenseur d’élite. Il était considéré comme l’une des 100 meilleures recrues à la sortie du lycée et a surtout besoin de réparer un tir cassé avant de pouvoir atteindre le niveau suivant de son jeu. Quoi qu’il en soit, c’est une réussite impressionnante pour Howard, d’autant plus que de nombreux programmes de conférence de puissance auraient adoré l’avoir.

Ce n’est toujours pas une garantie que Maker ou Eastern seront sur le terrain pour Howard la saison prochaine. Maker a choisi de ne pas participer au repêchage de la NBA après avoir testé le processus, mais il est possible que la NCAA trouve des problèmes d’éligibilité avec le chemin compliqué qu’il a emprunté vers le Bison. Eastern a déjà tenté de transférer au Michigan en mai, mais il a été refusé parce que certains de ses crédits n’ont pas été transférés. Eastern aurait demandé une dérogation pour être éligible à Howard cette saison, dont il aura besoin s’il veut être dans l’alignement chaque fois que les cerceaux universitaires reprendront.

Même s’il y a encore des obstacles devant Howard pour obtenir les deux joueurs sur le terrain au cours de la saison à venir, signer deux joueurs dans une HBCU de faible importance que presque tous les programmes du pays aimeraient avoir est indéniablement une raison de célébrer. . Blakeney et Howard créent un véritable élan pour que les athlètes de haut niveau se rendent dans les HBCU, et c’est étonnant de voir se produire en temps réel.

Le journaliste Jamele Hill a écrit le cas pour que les athlètes de haut niveau envisagent les HBCU à The Atlantic en octobre. L’idée a gagné en popularité à la suite des manifestations nationales à la suite du meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis au début de l’été. Maker n’a pas hésité à comprendre pourquoi il avait choisi une HBCU plutôt que des écoles de basket plus établies lorsqu’il a parlé à The Undefeated de son engagement envers Howard:

«La raison de ma décision? J’ose être différent et je me considère toujours comme un leader. Je veux changer la culture et le climat actuels qui ont empêché les athlètes cinq étoiles comme moi de considérer les HBCU comme un choix viable. Je ne sais pas pourquoi cela fait plus de 40 ans que même pas un basketteur cinq étoiles aux États-Unis n’a décidé de jouer au basket dans une HBCU. Mais je sais que, dans ce mouvement Black Lives Matter qui a habilité et rassemblé de nombreuses personnes différentes à travers le pays et le monde, qu’il ne faudra pas encore 40 ans avant que cela se reproduise. »

D’autres recrues de haut niveau envisagent également des HBCU. Le plus notable est Mikey Williams, un garde de 6’2 de Californie qui a acquis une notoriété pour avoir joué aux côtés de Bronny James avant d’entrer au lycée. Williams est classé au troisième rang des espoirs globaux de la classe de 2023 et il considère sérieusement HBCU.

La liste la plus récente des prétendants universitaires de Williams comprenait cinq HBCU et cinq puissances traditionnelles de basketball universitaire. Ces HBCU sont l’État du Tennessee, Hampton, l’État d’Alabama, Texas Southern et North Carolina Central.

Un programme comme Howard a encore un long chemin à parcourir avant de concourir pour le tournoi NCAA. Historiquement, les collèges et universités noirs sont toujours confrontés à une montée difficile en compétition pour les meilleures recrues contre des écoles avec des budgets plus importants, de meilleures installations et une expérience avérée d’envoi de joueurs aux pros. Quoi qu’il en soit, voir Maker et Eastern choisir Howard ressemble à un moment culturel majeur qui a le potentiel de se développer à partir d’ici.

La première saison de Blakeney à Howard a peut-être été difficile, mais si le présent est une indication, l’avenir de son programme et des HBCU est brillant.